‘Como se nos dessem colo’ · .

Bárbara Bruno, Beth Goulart e Paulo Goulart Filho revelaram que se sentiram acolhidos pelos brasileiros diante da despedida de Nicette Bruno (1933-2020), que morreu por conta de complicações da Covid-19 no início da tarde deste domingo (20). “Estamos vivendo uma dor, mas o país está conosco. É como se todos nos dessem um colo imenso”, disse Beth.

Paulo explicou que os três sempre dividiram os pais com todo o público, já que Nicette e Paulo Goulart (1933-2014) formavam um dos casais mais queridos da televisão. “Muitas pessoas diziam que minha mãe também era um pouco mãe delas”, ponderou o bailarino.

Os herdeiros da atriz já tinham experimentado uma sensação parecida no adeus ao pai. “Estamos recebendo [esse afeto] pelo mérito deles”, afirmou Bárbara, que também lembrou uma frase que aprendeu com a intérprete em entrevista ao Fantástico. “Somos um centro de emissão e recepção de tudo aquilo que é alegre, próspero e feliz”, acrescentou.

Os irmãos ainda relembraram as vezes que acompanharam Nicette nos bastidores, seja no teatro ou na TV. “Era tudo uma grande brincadeira levada à sério. Eu vi muito os meus pais trabalhando, eu até já entrei no palco dentro da barriga da minha mãe”, explicou o coreógrafo.

A artista também foi exaltada por diversos colegas de profissão. “O país está de luto. Ela é um dos maiores exemplos do que o mundo está precisando hoje, que é a fraternidade”, elogiou Marcos Caruso. “Nicette sorria com os olhos. Ela transmitia humor, afeto, alegria de viver”, apontou Irene Ravache.

Antonio Fagundes celebrou os encontros com a veterana por trás e à frente das câmeras. “Fui um grande espectador dos trabalhos dela. Era uma pessoa tão delicida, mas com uma força interior tão grande que era capaz de fazer qualquer tipo de personagem”, avaliou.

“Grande mulher, guerreira, uma das maiores que tínhamos”, lamentou Rosamaria Murtinho. “Quando uma estrela sai de cena, dá uma tristeza. Vão ficar lembranças lindas e maravilhosas de tudo que ela fez”, relatou Lilia Cabral.