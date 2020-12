como site projeta final épico para a Premier League

Olhar a classificação de agora da Premier League é ver o Liverpool com certa vantagem na liderança e o Manchester City na estranha oitava posição, fora até da zona da próxima Europa League. Mas, se a projeção feita pelo “FiveThirtyEight” se concretizar, o panorama no fim da temporada será bastante diferente.

De acordo com o site parceiro da ESPN, especializado em estatísticas de futebol e outros esportes, o Campeonato Inglês será decidido no saldo de gols. Isso porque, pelos cálculos e simulação do “FiveThirtyEight”, City e Liverpool acabarão empatados em primeiro lugar, com 80 pontos cada um.

Nessa projeção, o campeão será… o Manchester City. Na simulação atual do site, o time dirigido por Pep Guardiola encerrará a Premier League com 45 gols de saldo, contra 43 do esquadrão de Jürgen Klopp. Assim, recuperará o caneco que foi seu nas temporadas 2017-18 e 2018-19.

Hoje, a probabilidade de título do City é, segundo o “FiveThirtyEight”, de 42%, contra 38% do Liverpool, ainda que a realidade seja bem diferente. A equipe de Manchester não tem um início tão irregular de campeonato desde a temporada 2009-10 e ainda não deu mostra de que pode competir pela taça, ao passo que os Reds vêm de goleada por 7 a 0 sobre o Crystal Palace.

Jürgen Klopp e Pep Guardiola, durante partida entre Manchester City e Liverpool Getty Images

Na simulação, o G-4 seria completado por Manchester United, com 70 pontos, e Chelsea, com 69, enquanto Tottenham (65) e Leicester City (62) iriam para a Europa League. O Everton, atual quarto colocado no mundo real, acabaria em sétimo.

A grande decepção da temporada seria o Arsenal, 12º colocado na simulação do site, com 50 pontos. Longe das competições europeias, o time de Londres também estaria salvo da briga contra o rebaixamento, já que as três vagas ficariam com Fulham, Sheffield United e West Bromwich, justamente os que já estão na zona da degola no momento.

A próxima rodada da Premier League acontece entre sábado (26) e domingo (27), o chamado Boxing Day, com jogos logo após o Natal. O grande clássico do fim de semana é Arsenal x Chelsea, no sábado às 14h30, no Emirates Stadium, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil e do ESPN App. O líder Liverpool joga no dia seguinte, às 13h30, em Anfield, contra o West Brom.