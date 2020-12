Como Son e Tottenham ajudaram Flamengo a ter torcida na Coreia contra o Liverpool: ‘É como o Pelé’

O sucesso de Heung-Min Son no Tottenham e no futebol europeu geraram uma comoção muito grande na Coreia do Sul, terra do camisa 7, com pessoas de todo país passando a idolatrar o atleta e o clube londrino.

Nesta quarta-feira (16), Son e o elenco do Tottenham têm confronto direto pela liderança contra o Liverpool, em Anfield Road, às 17h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.

E a história entre essas duas equipes também se confunde com a torcida que Son e os Spurs possuem em terras sul-coreanas. Em entrevista ao ESPN.com.br, o atacante do Ulsan Hyundai Júnior Negrão contou que companheiros de equipe e pessoas no país torceram pelo Flamengo na final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, além de perguntarem sobre a equipe brasileira e suas chances de derrotarem os Reds.

“Eles são apaixonados pelo Tottenham aqui. Você vê muita gente em pubs, em restaurantes, viciados no Tottenham pelo Son. Eu lembro, ano passado, alguns jogadores do meu time falaram que estavam torcendo pelo Flamengo no Mundial, porque ia enfrentar o Liverpool, que é rival do Tottenham, para ver o quanto eles são fascinados pelo Tottenham”, revelou.

“Quando eles viram que o Flamengo iria enfrentar o Liverpool, começaram a perguntar. Alguns já conheciam, porque tem alguns jogadores do meu time que já jogaram lá. Mas muitos mais jovens perguntavam: ‘Ah, o Flamengo é bom? Muito bom? Pode ganhar do Liverpool?’ Porque eles queriam o Flamengo campeão”, completou.

Em proporções menores, Júnior ainda comparou a idolatria que o camisa 7 do clube do norte de Londres possui em seu país com a que Pelé tem no Brasil e disse que vê o jogador inspirando muitos jovens atletas por conta de seu sucesso.

“Óbvio que tem que se ponderar as devidas proporções, mas o Son é, para eles, o que o Pelé é para a gente. Um cara que conseguiu quebrar esse paradigma de um sul coreano sair da Coréia e conseguir ter um destaque mundial. Sem sombra de dúvidas, é uma inspiração para muitos jogadores aqui”, afirmou.

“Porque, realmente, não é como o Brasil que todo garoto sonha em ser jogador, mas, com essa ascensão do Son, muitos jogadores têm essa ambição agora de poder chegar onde ele chegou. Se tornou mais evidente essa paixão pelo futebol, aqui, que não é o primeiro esporte, mas tem crescido muito, tudo isso devido ao Son”, finalizou.

Com o Tottenham na primeira colocação da Premier League, Son é um dos grandes protagonistas da campanha ao lado de Harry Kane. O coreano é vice-artilheiro do torneio, com 10 gols e ainda possui quatro assistências na competição.