Concurso Aeronáutica 2021: Saiu o edital EAGS Sargentos com 231 vagas de nível médio’

Saiu o edital. Foi divulgado no Diário Oficial da União, o edital de concurso Aeronáutica para a EAGS visando o preenchimento de 231 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS). As oportunidades são para candidatos de ambos os sexos com nível médio que desejam iniciar a formação de sargentos para o ano de 2022.

Para o ano de 2022, as vagas foram oferecidas distribuídas entre as áreas de Eletrônica (BET) – 32 vagas; Administração (SAD) – 60 vagas; Enfermagem (SEF) – 48 vagas; Eletricidade (SEL) – 20 vagas; Informática (SIN) – 38 vagas; Laboratório (SLB) – oito vagas; Obras (SOB) – 12 vagas; Pavimentação (SPV) – 04 vagas; Radiologia (SRD) – 05 vagas; e Topografia (STP) – 04 vagas.

Para concorrer ao concurso EAGS, o candidato deverá ter nível médio/técnico na respectiva área de interesse. Além disso, é necessário, também, não ter menos de 17 e não completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2022.

Na matrícula do curso, o aluno receberá o soldo de aproximadamente de R$1.066. Concluído o estágio, haverá a promoção à graduação de terceiro-sargento, passando o soldo para R$3.825.

Inscrição Concurso Aeronáutica EAGS 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 11 de janeiro e 10 de fevereiro de 2021, no site de ingresso da Aeronáutica.

De acordo com o edital, é necessário, inicialmente, pesquisar a área destinada ao concurso EAGS e, em seguida, preencher o formulário com os principais dados para cadastro. A taxa de inscrição custará R$60, devendo ser paga até 19 de fevereiro.

Provas Concurso Aeronáutica EAGS 2021

A prova do concurso Aeronáutica EAGS está marcada para ser aplicada no dia 25 de abril de 2021, para todas as especialidades, em todo o país. A etapa será de caráter eliminatório e classificatório.

Os exames serão aplicados na parte da manhã, com início às 9h40 e portões sendo fechado às 9h.

Os candidatos vão responder questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Especializados (relativos à especialidade a que concorre o candidato).

A Aeronáutica vai realizar as provas nas Organizações Militares de Apoio, sendo elas: Belém-PA, Recife- PE, Natal- RN, Rio de Janeiro- RJ, Belo Horizonte- MG, São Paulo- SP, São José dos Campos- SP, Campo Grande- MS, Canoas- RS, Santa Maria- RS, Curitiba- PR, Brasília- DF, Manaus- AM, Porto Velho- RO, Boa Vista- RR.

Além da prova objetiva, o concurso vai contar com inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.

Os aprovados em todas as etapas poderá se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), em 2021, para habilitação à matrícula no curso, que terá duração de aproximadamente um ano.