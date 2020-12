Concurso Aeronáutica: SAIU O EDITAL! 234 vagas e salários de até R$7.315

Grande oportunidade. O comando da Aeronáutica faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para preenchimento de 234 vagas de nível superior em diversas áreas. De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para o Serviço Militar Voluntário temporário, com ingresso para 2021. As vagas podem ser concorridas por candidatos de ambos os sexos.

As vagas abertas pela Aeronáutica são para o ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2° Classe da Aeronáutica (QOCon 1-2021), com um maior quantitativo para cargos da administração (105 vagas).

Na área da Tecnologia, são ofertadas vagas em diversas especialidades, distribuídas nas áreas de Banco de Dados (cinco), Business Inteligence (02), Desenvolvedor PHP (01), Análise e desenvolvimento Java (23), Segurança da Informação (02) e Gerência de Projetos (03).

Além disso, há vagas para Analista de Teste (01), Desenvolvimento Ágil (01), Análise de Requisitos (02), Administração de Dados (02), Governança de Dados (01) e Arquitetura de Software (01). Por fim, há vagas para Serviços Jurídicos (77) e área Veterinária (08).

O soldo para a função de Aspirantes a Oficial será de R$7.315.

Quem for aprovado vai ingressar no Quadro de Oficiais da Reserva de 2° Classe para suprir a necessidade de Oficiais para exercício de funções especializadas, em caráter temporário.

Os selecionados passarão por um Estágio Probatório, com duração de 12 meses, a ser contado a partir de sua data de incorporação. O período de 12 meses é prorrogável por até 8 anos e respeitando a idade limite de até 45 anos para permanência nos quadros de temporários da Aeronáutica.

O concurso Aeronáutica

As vagas oferecidas no SMV – Aeronáutica são oferecidas para diversas unidades da Aeronáutica em oito Organizações Militares responsáveis. Veja a lotação dos aprovados por Estado:

SEREP – Belém

Alcântara;

Belém;

Novo Progresso;

SEREP – Brasília

SEREP – Canoas

Canoas;

Curitiba;

Florianópolis;

Santa Maria;

SEREP – Manaus

Boa Vista;

Manaus;

Porto Velho;

SEREP – Recife

SEREP – Rio de Janeiro

Barbacena;

Lagoa Santa;

Rio de Janeiro;

SEREP São Paulo

Campo Grande;

Guaratinguetá;

Pirassununga;

São José dos Campos ; e

São Paulo.

Inscrições Concurso Aeronáutica 2020/2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 21 de dezembro e 23 horas e 59 minutos do dia 02 de janeiro de 2021, no site da própria Aeronáutica. Não haverá taxa.

Para concorrer a uma das vagas, será necessário possuir diploma de graduação na área desejada, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

Segundo o edital, os candidatos também devem ter idade de até 40 anos na data da incorporação na Aeronáutica.

Etapas e Provas Concurso Aeronáutica

O concurso da Aeronáutica para o SMV vai contar com 8 etapas, conforme disposto a seguir:

Entrega de Documentos (ED);

Validação Documental (VD);

Avaliação Curricular (AC);

Concentração Inicial (CI);

Inspeção de Saúde (INSPSAU) e Avaliação Psicológica (AP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Concentração Final (CF); e

Habilitação à Incorporação (HI).

Na etapa de entrega de documentos, os candidatos deverão apresentar o formulário de solicitação de inscrição, além dos documentos necessários para a avaliação curricular. Um novo edital de convocação será publicado com datas e locais de entrega dos comprovantes.

Segundo o documento publicado, a avaliação de currículos terá valor de até 100 pontos. Serão considerados a experiência profissional e a formação do candidato. Serão considerados válidos comprovantes de pós graduação, cursos e certificações na área de atuação e documentos que comprovem a experiência profissional.

Os aprovados na etapa anterior partirão para a etapa de Concentração Inicial, que terá o Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, etapa que serão cobrados: