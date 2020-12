Concurso Banese 2021 é anunciado! Cebraspe é a banca organizadora

O novo edital de concurso público do Banco do Estado do Sergipe (Concurso BANESE 2021) está confirmado para ser divulgado em breve. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 10 de dezembro, a escolha do Cebraspe (antigo Cespe/Unb) para organização do novo certame.

Além da escolha da banca organizadora, o contrato entre as partes já foi assinado, conforme consta no documento (veja abaixo).

A contratação da banca organizadora é um grande avanço na abertura do concurso, uma vez que geralmente essa é uma das últimas etapas antes da publicação do edital. Ainda não há uma confirmação oficial de quando o edital BANESE 2021 será publicado.

O quantitativo de vagas do próximo concurso BANESE 2021 ainda não foi definido. No entanto, já se sabe que o próximo edital será divulgado com vagas para cargos de níveis médio e superior.

Os cargos do próximo concurso do BANESE também não foram revelados, assim como os salários e benefícios das funções. No entanto, a seleção tem grande chance de contar com os mesmos cargos do último edital divulgado, uma vez que não há cadastro de reserva válido para contratação de novos profissionais.

Último concurso BANESE foi aberto em 2011

O último edital de concurso BANESE, aberto em 2011, contou com o preenchimento de 35 vagas efetivas, além de cadastro reserva, visando convocar candidatos aprovados durante a validade do certame, conforme necessidade da instituição bancária. O edital foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

Do quantitativo de vagas, 25 foram destinadas ao cargo de Técnico Bancário I, com requisito de nível médio. O restante, 10 vagas, foram liberadas para o cargo de Técnico Bancário III, com exigência de nível superior. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

Para o cargo de Técnico Bancário I foram ofertadas vagas para Amparo de São Francisco, Aquidabã, Arauá, Boquim, Brejo Grande, Campo do Brito, Canhoba, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Cedro de São João, Cristinápolis, Cumbe, Divina Pastora, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itabi, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Macambira, Malhada dos Bois, Malhador, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, Santana do São Francisco, São Domingos, São Francisco, São Miguel do Aleixo, Simão Dias, Siriri, Telha, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.

Para o cargo de Técnico Bancário III – todas as áreas foram ofertadas vagas para a Unidade Administrativa do BANESE, ou para outro Município Sergipano, se for o caso.

Na ocasião, o edital contou com salários de R$2.540,02 para nível superior e R$1.277,00 para nível médio. No entanto, vale destacar que, como o concurso foi realizado em 2011, há quase 10 anos, os valores certamente já sofreram alterações. Mas, ainda não foram divulgadas as atualizações.

O concurso contou com provas objetivas e discursiva, com caráter eliminatório e classificatório. As questões foram distribuídas entre as matérias de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico, além de uma redação. A redação foi referente a um texto dissertativo.

As avaliações foram aplicadas em Aracaju, Estância, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. O prazo de validade foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

