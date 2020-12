Concurso Câmara Municipal de Frei Miguelinho PE 2020: Último dia de inscrição!

Em Pernambuco, a Câmara Municipal de Frei Miguelinho encerra inscrições nesta quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. O divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 07 vagas em cargos de nível médio na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Assistente Legislativo (2 vagas) e Auxiliar Legislativo (5 vagas). O salário oferecido será no valor de R$ 1.045,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Contemax Consultoria. A taxa de inscrição está fixada em R$ 75,00.

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa; raciocínio lógico; conhecimento gerais/ atualidades e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 27 de dezembro de 2020.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

ASSISTENTE LEGISLATIVO: Redigir as atas das sessões de um modo geral e das Comissões Permanentes e Especiais; Assistir às sessões anotando os fatos para elaboração da Ata; Redigir as Atas das Sessões Ordinárias, Especiais e Solenes realizadas no plenário do Legislativo na forma regimental e transcrever pronunciamentos quando solicitado; Elaborar Ata resumida, ou na íntegra quando solicitado, das reuniões das comissões permanentes e temporárias e das audiências públicas; Acompanhar a discussão da Ata para dirimir dúvidas quando houver ou fazer anotações que forem exigidas; Registrar no sistema informatizado da Câmara atas das sessões ordinárias e solenes e das audiências públicas; entre outros.

AUXILIAR LEGISLATIVO: Desenvolvimento de tarefas de apoio ao funcionamento do Plenário e a Mesa Diretora da Câmara, especialmente serviços de arquivo, localização de leis, projetos, resoluções, requerimentos, etc.; apoio nas atividades do Plenário da Câmara, as reuniões ordinárias, especiais, extraordinárias e solenes; apoio na leitura de atas e matérias legislativas; elaboração de atas e outros documentos de registro das atividades do plenário da Casa; executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da Câmara municipal; participar de treinamento, quando indicado.

Informações do concurso