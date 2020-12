Concurso CRA RS 2020/2021 abre matrículas para níveis médio e superior! Até R$4.508,05!

As inscrições do novo edital de concurso público do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (Concurso CRA RS 2020) estão abertas. A banca organizadora do concurso será a FUNDATEC.

De acordo com o edital CRA-RS 2020/2021, estão sendo oferecidas nada menos que 14 vagas, sendo 10 de nível médio e 04 de nível superior. Além disso, o certame vai contar com o preenchimento de vagas via cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade.

Concurso CRA-RS 2020/2021 – Nível médio e superior

Para nível superior, o edital conta com 04 vagas para lotação em Porto Alegre. Para concorrer, o candidato precisa ter graduação completa em Administração, além de carteira de habilitação (CNH) categoria mínima B.

Para nível médio, as oportunidades são todas para o cargo de Auxiliar Administrativo. Além da escolaridade, será exigido curso de aperfeiçoamento de, no mínimo, 100 horas ou experiência comprovada na área de atuação do cargo de, no mínimo, um ano. São 05 vagas para Porto Alegre, uma para Caxias do Sul, uma para Novo Hamburgo, uma em Santa Maria, uma em Passo Fundo e uma em Pelotas.

Os salários iniciais oferecidos chegam a R$1.899,86 para auxiliar administrativo e R$4.508,05 para fiscal. Além disso, os profissionais contarão com plano de saúde, plano odontológico e vale refeição. Os aprovados serão contratados sob regime celetista.

Inscrição Concurso CRA RS 2020/2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17 horas do dia 11 de janeiro, no site da Fundatec, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição vai custar R$79 para nível médio e R$109 para nível superior.

Quem optar, poderá realizar a sua inscrição presencialmente. Para isso, será disponibilizado na sede da banca organizadora, computadores durante o período de inscrições, bem como durante todo o processo de execução do concurso, para quem não tem acesso à internet em casa, no horário de atendimento ao público, das 9h às 17h. O endereço é Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Bairro Partenon, em Porto Alegre/RS.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser feita até terça-feira, 15 de dezembro, no site da banca.

Etapas e Provas

O concurso público CRA-RS 2020/2021 vai contar com duas etapas, sendo a primeira prova objetiva, eliminatória e classificatória. Serão 40 questões distribuídas entre matérias de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Específicos e Legislação (apenas para o cargo de nível superior).

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 21 de fevereiro de 2021, com duração máxima de 3 horas. No turno da manhã, os exames serão aplicados para o cargo de fiscal e à tarde para auxiliar administrativo.

A segunda etapa do concurso será análise de títulos, de caráter apenas classificatório. A entrega dos documentos para essa avaliação será de 24 a 25 de março de 2021. O resultado deve sair em maio de 2021.

A validade do concurso será de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

