Concurso Crefono da 4ª Região 2020 prorroga inscrições! Novo cronograma divulgado

O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono 4) tem edital concurso público em andamento que tem por objetivo formar 04 vagas de cadastro reserva em cargos de nível médio e superior, para atuação nas cidades de Recife/Pernambuco e Salvador/Bahia.

O concurso prorrogou as inscrições e terá um novo período para interessados se inscreverem. Além disso, o certame agora conta com uma nova data de realização das provas. Agora, os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de dezembro. As provas objetivas foram remarcadas para o dia 14 de março de 2021.

De acordo com edital, as vagas destinadas são para os cargos de Fonoaudiólogo Fiscal (02 vagas) e Assistente Administrativo (02 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.893,60 a R$ 4.882,47, mais R$ 747,34 de vale-alimentação, plano de saúde, vale-transporte e entre outros, por carga horária de 40 horas semanais.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de 116 vagas de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do órgão.

Inscrição Concurso Crefono 4

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 23h59min do dia 15 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 46,00 (nível médio) e R$ 53,00 (nível superior).

Provas Concurso Crefono 4

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações serão aplicadas no dia 14 de março de 2021, em locais a serem divulgados no site da Quadrix. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

ATRIBUIÇÕES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Responsabilidades Gerais: Atender o público em geral. Atender ligações telefônicas direcionando para área solicitada. Registrar, em ocorrências, as ligações recebidas. Receber, abrir, registrar em protocolo e encaminhar correspondências e diversos documentos aos setores devidos. Protocolar entrada e saída de documentos. Arquivar documentos diversos (avisos de recebimento – AR, e-mails, identificação papiloscópica, certificados e ofícios); entre outros.

FONOAUDIÓLOGO FISCAL: Orientar e fiscalizar os fonoaudiólogos inscritos e os não inscritos (pessoa física e jurídica) priorizando denúncias e situações de maior irregularidade. Atender e orientar Fonoaudiólogos sobre a legislação e atos normativos pertinentes à área de Fonoaudiologia, bem como abertura de clínicas e consultórios. Lavrar documentos fiscais, elaborar relatórios de fiscalizações realizadas e acompanhar o prazo de atendimento as notificações emitidas; entre outros.

