Concurso CREMERJ 2020/2021: Saiu o edital com 31 vagas para níveis médio e técnico

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CREMERJ 2020/2021) para o preenchimento de 31 vagas, sendo 05 imediatas e 26 para a formação de um cadastro reserva. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) tem a responsabilidade do certame.

As vagas oferecidas serão para os cargos de níveis médio e técnico, nas carreiras de assistente jurídico (nível médio) – três vagas imediatas e 16 em cadastro reserva; e técnico de contabilidade (nível médio técnico e registro no respectivo conselho) – duas vagas imediatas e dez na reserva.

Os salários iniciais chegam a R$2.889. Além disso, os profissionais contarão com assistências médica e odontológica; auxílio-refeição de R$1.001; auxílio-alimentação de R$748; entre outros.

Inscrição Concurso CREMERJ 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 14 horas do dia 16 de dezembro e 23 horas e 59 minutos do dia 19 de janeiro de 2021, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), organizador. A taxa de inscrição custa R$64,80.

De acordo com o órgão, os interessados poderão se inscrever em ambos os cargos do concurso, uma vez que as provas serão aplicadas em turnos distintos.

Etapas e Provas do Concurso CREMERJ

O concurso CREMERJ vai contar com provas objetivas, a serem aplicadas no Rio de Janeiro. Os exames serão aplicados no dia 21 de março de 2021, nos turnos da manhã (a partir das 9h para o assistente jurídico) e da tarde (após as 15h para técnico em contabilidade).

A prova vai contar com 40 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (20); Informática (cinco); Raciocínio Lógico (cinco); e Conhecimentos Específicos (dez).

Será considerado habilitado o candidato que atingir, no mínimo, 50% das questões da prova de Conhecimentos Gerais e Específicos.

De acordo com a banca organizadora, para a segurança dos candidatos, no dia de realização de prova, serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização relativos a prevenção do contágio da Covid-19, conforme orientações legais vigentes. Além disso:

não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou pessoas estranhas, nas dependências do local onde forem aplicadas as provas;

candidatos poderão ser submetidos ao detector de metais; e

poderá ser exigida a retirada da máscara, quando da chegada do candidato para a identificação junto ao fiscal de sala, mantido o distanciamento recomendado e sua imediata recolocação após a identificação, podendo, ainda, ser exigido o exame da máscara e/ou máscara reserva.

A validade do concurso será de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Informações do concurso