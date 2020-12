Concurso DPE PR 2021: Edital para servidores tem definição da comissão! Até R$4.498,41

Um novo edital de concurso público para Defensoria Pública do Estado do Paraná (Concurso DPE PR 2021) está autorizado e não deve demorar a sair. O certame, no momento, segue em fase de definição dos membros que vão compor a comissão organizadora do certame.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial, na última quinta-feira, 17 de dezembro, o presidente do Conselho Superior do órgão, Eduardo Pião Ortiz, convocou a servidores para que manifestem interesse em fazer parte do grupo, que ficará responsável pela elaboração do edital e da escolha da banca organizadora.

Foi divulgado no Diário Oficial, edição do dia 15 de junho, o regulamento do certame, documento que define critérios para recebimento de inscrições e aplicação de provas.

O edital do concurso DPE-PR vai oferecer, a princípio, vagas em cadastro reserva para diversos cargos, para quem possui formação técnica ou nível superior.

Segundo o regulamento do concurso, a comissão vai ser formada por cinco membros, sendo três indicados pela defensoria pública-geral do estado, dentre defensores públicos ativos no estado, um profissional de secretariado executivo, indicado pela defensoria pública-geral e um representante da associação da classe de servidores da instituição. Além disso, o grupo vai ser formado por quatro suplentes.

Regulamento divulga como serão as provas

De acordo com o regulamento do concurso DPE-PR, a seleção vai contar apenas uma fase para os cargos técnicos, contando com provas objetivas, e três etapas para carreiras de nível superior, incluindo provas objetivas, redação e análise de títulos.

A prova objetiva do concurso DPE-PR vai contar, ao todo, com 50 questões. Para os cargos com exigência de formação técnica haverá questões versando sobre conhecimentos específicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, noções sobre a lei orgânica estadual da Defensoria Pública e noções sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado.

Para nível superior, o concurso vai contar com conhecimentos específicos, língua portuguesa, noções sobre a lei orgânica estadual da Defensoria, sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado, direito constitucional e direito administrativo.

O concurso DPE-PR

De acordo com o defensor-público geral do Estado, Eduardo Abraão, o edital DPE-PR vai ser publicado em breve. “Nesses nove anos nós passamos por três concursos públicos para defensores e dois concursos para servidores de carreiras que compõem a Defensoria Pública. E estamos agora muitos próximos de fazer o quarto concurso para defensor e também o terceiro para servidores,” disse Eduardo em entrevista à rádio CBN Maringá no mês de maio.

A autorização do concurso DPE-PR para servidores foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30 de setembro.

De acordo com o documento autorizativo, o edital do concurso público DPE-PR 2021 vai contar com vagas em cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade. As vagas serão destinadas as áreas de: Direito; Informática; Engenharia; Contabilidade; Administração; Estatística; Economia; Secretariado Executivo; Técnico em Informática; Técnico Administrativo; Técnico em Recursos Humanos; Psicologia; e Assistência Social.

As duas últimas, Psicologia e Assistência Social, foram incluídas no dia 31 de outubro.

Para concorrer, o candidato deverá ter nível superior na respectiva área de atuação. No caso dos cargos de técnicos, o requisito será nível médio técnico concluído na área desejado. Os salários vão chegar a R$3.373,57 (graduados) e R$1.405,66 (médio/técnico). Além disso, os profissionais contarão com auxílio transporte de R$325,60 e auxílio alimentação de R$799,24. Sendo assim, os salários vão poder chegar a:

Nível Superior: R$4.498,41;

Nível Médio/Técnico: R$2.530,50.

Último concurso foi em 2017

O último concurso da Defensoria Pública-PR foi aberto em 2017, quando contou com 14 vagas imediatas, além de 450 em cadastro reserva, em cargos de ensino médio/técnico e superior. As vagas foram para os cargos de administrador, analista de informática, contador, economista, engenheiro civil, estatístico, técnico em recursos humanos, técnico em informática e técnico em rede de computadores.

O concurso contou com três provas, sendo elas: objetiva, redação e de títulos. A primeira etapa teve 50 questões objetivas, que foram distribuídas por disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Noções de Legislação e Conhecimentos Específicos.

Distribuição das vagas

O edital DPE-PR contou com vagas para os cargos de Técnico em Recursos Humanos (2), Técnico em Informática (1) e Técnico em Rede de Computadores (1), com requisito de nível médio, além de ensino técnico na respectiva área de atuação. O salário inicial chegou a R$ 1.405,66, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 799,24 e transporte de R$ 325,60, o que totaliza ganhos de R$2.530,50.

O edital do certame também reservou oportunidades para Administrador (3 vagas), Analista de Informática (1 vaga), Contador (3 vagas), Economista (1 vaga), Engenheiro Civil (1 vaga) e Estatístico (1 vaga). Para fazer jus ao salário inicial de R$ 3.373,57, além dos benefícios de alimentação de R$ 799,24 e transporte de R$ 325,60, foi necessário o nível superior. Se somado os benefícios, a remuneração chegou a R$ 4.498.41.