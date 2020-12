Concurso JUCEPA: Edital vai abrir 15 vagas! Escolha da banca iniciada!

A Junta Comercial do Estado do Pará tem a expectativa de abrir um novo edita de concurso público (Concurso JUCEPA 2020/2021) em breve. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), iniciou o processo de escolha da banca organizadora do próximo edital do órgão.

De acordo com o aviso de concorrência pública, as bancas organizadoras já podem enviar suas propostas. A data de abertura está agendada para o dia 3 de fevereiro de 2021, às 9h, na sede da Seplad.

Segundo a SEPLAD, o edital vai abrir 15 vagas efetivas a serem preenchidas em funções de nível superior (10 vagas) e nível médio (05 vagas).

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia, 24 de novembro, a comissão de licitação do certame, que deve ter banca confirmada em breve.

“Designar, para integrar a Comissão Especial de Licitação no sentido de proceder à contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de candidatos da Auditoria Geral do Estado, Junta Comercial do Estado do Pará, Procuradoria Geral do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.”

Sendo assim, além do concurso JUCEPA, a presente comissão ainda ficará sob responsabilidade dos concursos PGE PA, concurso AGE e concurso Seplad.

O grupo de trabalho é composto por:

Edemilson Fagundes Barbosa -Presidente

Íris Alves Miranda Negrão

Irenildes Francisca Albuquerque

Germana Cristina Mota Gonzaga Silva

Fabiola de Almeida Evangelista

Marcia Mônica Bentes Chaves

Carla Blanco Rendeiro

Eduardo Silva Martins

Último concurso JUCEPA foi divulgado em 2008

O último edital do concurso JUCEPA foi divulgado em 2008. Na época, o certame abriu vagas para cargos de níveis médio, médio/técnico e superior.

O edital foi divulgado, ao todo, com 91 vagas, em cargos de ensino médio e superior, conforme disposto a seguir:

Nível superior: Técnico de Administração e Finanças – Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Técnico do Registro Mercantil – Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Técnico em Informática do Registro Mercantil.

O concurso contou com provas objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, o concurso contou com avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para os candidatos dos cargos de ensino superior.