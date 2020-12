Concurso MP MS: ANUNCIADO novas vagas em 2021!

O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso MP MS) para 2021. A confirmação foi feita por meio do Procurador-Geral de Justiça do estado, Alexandre Magno Benites de Lacerda.

Durante o encerramento da última etapa do último concurso realizado pelo órgão, ele anunciou novidades para o ano de 2021, quando o Ministério planeja abrir um novo edital de concurso.

“Na sequência, vamos abrir um novo concurso para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul para preencher as vagas que necessitamos no Estado”.

A declaração do procurador-geral foi divulgada por meio de nota divulgada oficialmente pelo próprio órgão na última quarta-feira, 09 de dezembro. Na ocasião, foram encerradas as últimas fases do último edital, aberto em 2018.

O concurso MP MS 2021

Embora o anúncio confirme que serão ofertadas mais vagas em 2021, Magno não especificou o quantitativo que esse déficit exige. Sendo assim, ainda não se sabe quantas vagas serão oferecidas por meio do edital.

Caso seja realizado um novo concurso para Promotor, será exigido graduação completa em Direito, além de comprovação de, no mínimo, três anos de experiência em atividade jurídica. O salário, no último edital, foi de R$23.512,65.

Último edital do concurso MP MS

O último edital do concurso MP-MS para Promotor foi divulgado em dezembro de 2017. As etapas do certame, assim, foram realizadas todas no decorrer de 2018.

O edital foi divulgado para o preenchimento de 10 vagas, além de formação de cadastro reserva, no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

Do quantitativo de vagas, 10% foram reservadas aos deficientes e 20% aos negros. Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever por meio do do próprio site do Ministério Público de MS . A taxa de inscrição custou R$250.

O concurso contou com por provas preambulares, provas escritas, além de: avaliação psicológica; investigação social; prova oral; prova de títulos; exames de sanidade física e mental.