Concurso MSGás 2021: Comissão organizadora é formada para novo edital

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso MSGás 2021). Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 23 de dezembro, a comissão organizadora do certame.

O novo grupo de trabalho do certame foi formado por meio de portaria. Segundo o texto, a comissão vai decidir e encaminhar todos os procedimentos inerentes e necessários, ao bom andamento da realização do edital. O concurso MSGás 2021 terá objetivo de efetivar o quadro de pessoal da MSGás e reforçá-lo após mais de quatro anos sem reposição.

A comissão organizadora conta com seis pessoas, sendo três titulares e três suplentes. Veja o grupo de trabalho formado por meio de portaria:

Titulares:

? Presidente: Claudimar Rodrigues Soares;

? Membros: Maria Waleska Barros Machado Bogalho e Xerxes Flamarion Sabino.

Suplentes: Cintia Portela Dória Quartin, Ângela Maria Gomes de Oliveira e Leonardo da Cruz Barbosa

O concurso MSGás

Agora, com a comissão formada, a expectativa é que o edital seja divulgado em muito breve. O grupo de trabalho formado deverá elaborar o projeto básico do certame, documento em que consta as principais informações do certame para que, posteriormente, seja enviado às bancas organizadoras para que elas se baseiem e possam enviar as suas propostas de preço técnico para concorrer à organização do concurso.

O projeto básico conta com cargos e vagas do concurso, requisitos, taxas de inscrição, etapas do concurso, estimativa de inscritos, critérios da escolha da banca, entre outros.

Último edital de concurso MSGás foi aberto em 2015

O último edital de concurso MSGás foi aberto em 2015. Na ocasião, o edital abriu 09 vagas em cargos de níveis médio e superior, além de vagas em cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade. O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses) organizou o edital.

As vagas foram destinadas aos cargos de advogado, analista contábil, analista de meio ambiente, analista de negócios e mercado, analista de projetos de engenharia, analista de segurança, analista de tecnologia da informação, gestor de atividades organizacionais, gestor de novos negócios e gestor de operação e manutenção, de nível superior; e técnico administrativo, técnico contábil, técnico de operação e manutenção, técnico de produção e projetos, técnico de segurança, técnico de tecnologia da informação e técnico em vendas, de nível médio.

Os salários, na ocasião, oscilaram entre R$1.639,82 e R$6.463,38, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. A taxa de inscrição do concurso variou entre R$75 e R$90.

As provas do concurso foram aplicadas em Três Lagoas e Campo Grande.