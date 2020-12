Concurso PC ES: Governador anuncia novo edital para 2021

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC ES 2020) em 2021. O Governador do Estado, Renato Casagrande, confirmou que um novo edital será lançado em 2021.

O novo concurso da Polícia Civil-ES 2021 já estava sendo aguardado com uma grande expectativa pela corporação, mas ainda não contava com um anúncio oficial por parte do Governo do Estado. Agora, o chefe do executivo estadual confirmou que o objetivo em abrir novo concurso.

“Nosso desejo é fazer um concurso por ano. Resolvemos esse concurso da polícia civil, militar e bombeiros, reabrimos o concurso de delegado, já que o que estava em andamento não tinha conserto. Vamos fazer concursos para policial militar, civil e bombeiros no ano que vem. Queremos fazer todo ano um pequeno número, para a gente não encontrar mais situações desesperadoras como as que eu encontrei em 2011 e 2019?, revelou Casagrande.

O Governador do Estado ainda não deu um prazo para abrir o edital de concurso da PC-ES, bem como o quantitativo de vagas que será oferecido no certame. No entanto, ele frisou que deseja realizar concurso todo ano, mesmo com um número pequeno de vagas.

PC ES confirmou preparativos para concurso em 2021

Em outubro, a assessoria de comunicação da corporação confirmou a possibilidade de abertura do novo concurso. A declaração foi passada ao site Folha Dirigida.

“A Polícia Civil informa que não há previsão de um novo edital no momento, mas está em fase análise, por parte da instituição, a possibilidade de elaboração de outro concurso”, consta em nota.

Último edital Concurso PC ES

O último edital do concurso PC-ES para Delegado teve edital publicado em março de 2019. Na ocasião, o edital contou com 33 vagas para carreira. Os candidatos foram avaliados por provas objetivas e discursivas, no dia 14 de julho, no município de Vitória, capital do Espírito Santo.

O certame registrou 15.579 inscritos, sendo 13.407 pagantes e 2.172 isentos. As provas foram aplicadas no dia 14 de julho de 2019.

O concurso público de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo (Concurso Delegado PC ES 2019) foi anulado. A decisão, tomada pelo delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda, foi publicada no Diário Oficial do dia 20 de março.

O edital, aberto em 2019, ainda contou com aplicação de provas objetivas e discursivas. Porém, por um processo administrativo instaurado pelo Núcleo da Assembleia Legislativa da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) para apurar irregularidades, o certame estava suspenso desde o início de 2020.

Segundo o que informou a DPE, a suspensão foi uma medida de prudência, uma vez que o concurso estava em um contexto de falta de informações e de críticas por parte da doutrina especializada em relação ao gabarito oficial adotado pela banca, caracterizando um “flagrante a violação a diversos princípios da Administração Pública”.

O cancelamento do concurso da PC-ES atende a um parecer da Procuradoria-Geral do Estado que recomendou a suspensão do certame, logo após um grupo de candidatos procurá-los para questionar os critérios de correção da prova discursiva.

“Diante dessas reclamações, questionamos o Instituto Acesso, responsável pelo certame, a nos informar qual a qualificação das pessoas que elaboraram os exames e não obtivemos resposta. Os problemas encontrados foram nos critérios de correção da prova, pois alguns itens nem sequer existiam”, disse a defensora pública Flávia Benevides.

