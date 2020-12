Concurso Perícia Oficial AL 2021: Governador confirma edital para Peritos

A Perícia Oficial do Estado de Alagoas vai divulgar a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Perícia Oficial AL 2021). O próximo edital já tem uma carreira confirmada, conforme informou o Governador do Estado, Renan Filho, na última segunda-feira (21). Segundo ele, o edital contará com vagas para peritos oficiais.

“Será um ciclo de concursos públicos, em várias áreas, sobretudo as três principais. Nós vamos fazer concurso público para 3 mil professores, para a Saúde, com mais de 1.500 novas vagas, por conta das aberturas dos hospitais […] e vamos contratar mais policiais militares, civis, peritos oficiais e para a Procuradoria do Estado”, disse o governador.

O quantitativo de vagas e as áreas do concurso, bem como os demais cargos que serão oferecidos no edital, ainda estão sem fase de estudo, conforme informou a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio do estado (Seplag AL).

“Tanto a relação dos cargos como a quantidade de vagas por concurso ainda estão sendo definidas pelo Governo do Estado e devem ser divulgadas em breve”, disse a pasta ao site Folha Dirigida no dia 18 de dezembro.

O cargo de Perito exige nível superior e pode ser dividido nas áreas de perito criminal; perito médico legista; e perito odontolegista.

O cargo conta com diversas especialidades, que exigem a graduação na área. No último edital, por exemplo, foram oferecidas oportunidades para Ciências Contábeis/Ciências Econômicas; Engenharia Elétrica/Eletrônica/de Redes de Comunicação ou de Telecomunicação; Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Engenharia da Computação/Informática/Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação; Engenharia Agronômica; Engenharia Química/Bioquímica/Química Industrial; Engenharia Civil; Engenharia Mecânica/Mecatrônica; Biomedicina/Ciências Biológicas; Física; Medicina Veterinária; e Farmácia.

De acordo com a Lei de 2014, os salários iniciais para Perito chegam a R$7.320,77, podendo chegar a R$11.133,98.

Cebraspe cotada

O concurso da Perícia-AL pode ser organizado pelo Cebraspe, bem como as demais seleções previstas, para 2021, em Alagoas.

No dia 17 de dezembro, foi divulgada a informação de que que aconteceu uma reunião entre o governo e a empresa. O documento, publicado no Diário Oficial do Estado, também indica que um servidor foi designado para participar de uma reunião, nos dias 17 e 18 deste mês, com a banca de Brasília DF.

Último concurso da Perícia Oficial de Alagoas foi divulgado em 2013

O último concurso para a Perícia Oficial de Alagoas foi divulgado em 2013, quando contou com 37 vagas para as carreiras de Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Papiloscopista e Técnico Forense. Na ocasião, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) organizou o certame.

Para Perito Criminal as vagas foram destinadas as áreas de Ciências Contábeis/Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica/Engenharia Eletrônica/Engenharia de Redes de Comunicação ou Engenharia de Redes de Telecomunicação, Análise De Sistemas/Ciências da Computação/Engenharia da Computação/Informática/Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação, Engenharia Agronômica, Geologia ou Mineralogia, Engenharia Química/Bioquímica/Química/Química Industrial, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica ou Mecatrônica, Biomedicina ou Ciências Biológicas, Física, Medicina Veterinária e Farmácia.

O concurso da Perícia Oficial/AL contou com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/especialidades; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos/especialidades de nível superior; prova de capacidade física, de caráter eliminatório, para todos os cargos/especialidades; avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para todos os cargos/especialidades; e investigação social e de conduta pessoal, de caráter eliminatório, para todos os cargos/especialidades.Além disso, houve curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/especialidades.

Todas as etapas do concurso foram realizadas na cidade de Maceió/AL.

A prova objetiva do concurso para nível superior contou com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Processual Penal, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Penal e Legislação Especial.

Já para nível médio, as avaliações contaram com questões de Língua Portuguesa, Noções de Direito Constitucional, Noções de Informática e Raciocínio Lógico.

Sobre os cargos

A carreira de Perito Criminal envolve várias. Com isso, o edital sempre traz oportunidades para diversas especialidades. No último edital, a remuneração inicial foi de R$ 6.320,77. O cargo tem atribuições de exercer, no campo pericial criminal, a função técnico-científica para constatação da materialidade do fato, efetuar exames e emitir o respectivo laudo pericial, realizar pesquisa científica em área de interesse da criminalística, bem como exercer, a critério da Administração, atividades em outras áreas periciais das Gerências de Perícias Externas e Internas, independentemente da área de formação a qual foi aprovado. Para ingressar é necessário ter nível superior na área pretendida.

Já o cargo de Perito Médico-Legista, com requisito de graduação em Medicina, teve salário de R$ 6.320,77. Essa especialidade de Perito deverá realizar perícia médico-legal em cadáveres, ossadas e pessoas vivas e emitir o respectivo laudo pericial; exercer a função pericial técnico-científica de sua especialidade.

O cargo de Papiloscopista, com exigência de nível superior em qualquer área de formação, teve salário de R$ 2.701,59. A função deverá orientar e executar coleta de impressões digitais, papilares e plantares, inclusive em cadáveres; realizar perícias papiloscópicas; efetuar as tarefas de identificação civil e criminal e a consequente elaboração de documento correspondente.

Por fim, o cargo de Técnico Forense requer nível médio e curso profissionalizante de Auxiliar de Enfermagem ou Técnico de Enfermagem. Suas atribuições são preparar o cadáver para o ato de necropsia de acordo com a técnica pericial a ser utilizada e prestar assistência aos peritos médicos-legistas e odonto-legistas. O salário inicial foi de R$ 2.704,59.

Informações do concurso