Concurso PGE AL 2021 para Procurador tem 3 bancas em análise! Até R$30.404,42!

A Procuradoria Geral do Estado de Alagoas vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PGE AL 2021) em breve. O órgão já iniciou o processo de escolha da banca organizadora, conforme consta no Serviço Eletrônico de Informações (SEI) do Estado.

De acordo com o portal, o órgão está em contato com três instituições para que apresentem suas propostas para organização do certame:

Cebraspe;

Fundação Carlos Chagas (FCC); e

Fundação Vunesp.

A expectativa é solicitar as propostas de serviços técnico-especializados de cada instituição.

O Conselho Superior do órgão, por meio de seu Colegiado, aprovou na última sessão solene, em 24 de setembro, um novo edital para o preenchimento de 15 vagas para Procurador.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do órgão, a abertura do novo concurso PGE-AL ainda depende de aval do governador do Estado, Renan Filho.

Caso o chefe do executivo estadual dê o aval, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio estudará o impacto financeiro da seleção. Após isso, serão realizados os processos de contratação da banca organizadora e de elaboração do edital do concurso PGE-AL.

Uma vez que os processos demandem tempo, um novo edital de concurso PGE-AL só deve sair no segundo semestre de 2021.

Desde o mês de maio de 2019, um processo foi aberto solicitando autorização do novo concurso para o cargo de Procurador. Mesmo após tramitar por setores da PGE, o pedido não teve andamentos no ano passado.

Em setembro, um dos membros do Conselho Superior do órgão resolveu trazer o concurso à pauta novamente. Ele enviou um memorando ao presidente do Colegiado expondo a necessidade de abrir um novo edital do concurso PGE-AL.

De acordo com o documento, atualmente são 37 cargos vagos no cargo de Procurador, quantitativo que representa 30% do efetivo da carreira.

Além do déficit de novos procuradores, há, ainda, uma grande quantidade de licenças médicas na Procuradoria, o que traz impactos na carga de trabalho dos membros em atividade.

Um outro ponto que pode favorecer a abertura do concurso é que o Estado de Alagoas está abaixo do limite prudencial de gastos, o que poderia possibilitar a abertura do novo concurso PGE-AL. O governo estadual, inclusive, autorizou nomeações de auditores fiscais por conta da disponibilidade orçamentária.

Sendo assim, um novo concurso PGE-AL 2021 foi discutido em sessão do Conselho Superior do dia 24 de setembro, e recebeu autorização para o preenchimento de 15 vagas de procuradores.

O concurso PGE AL

O cargo de Procurador do Estado de Alagoas requer nível superior em Direito e registro como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A comprovação de atividade jurídica não deve ser exigida, conforme aconteceu no último concurso.

O salário inicial atual dos procuradores chega a R$30.404,42.