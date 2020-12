Concurso PM RJ: Edital para Oficiais com 32 vagas deve ficar para 2021! Até R$7 mil

A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM RJ 2020) para o cargo de Oficiais. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora do próximo edital para carreira.

A expectativa é que o edital fique para 2021, uma vez que a corporação ainda não assinou o contrato com a banca organizadora. Dessa forma, tudo indica que o edital deve ficar para o início de 2021.

Ao site Folha Dirigida, a PM-RJ revelou que, “até o momento, não há data definida para publicação dos editais”.

Serão oferecidas, ao todo, 32 vagas. Conforme documento interno da Polícia Militar, a empresa foi declarada vencedora do processo de licitação.

O cargo de Oficial da PM-RJ tem requisito de nível superior em Direito, além de ter até 35 anos (na data em que o edital for publicado) e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

O quantitativo de 32 vagas do próximo concurso PM-RJ é decorrente dos cargos que ficaram vagos por conta de aposentadorias, mortes ou exonerações, desde que o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) foi adotado pelo estado, em setembro de 2017.

Conforme o projeto, o concurso contará com cinco etapas, sendo elas:

1ª etapa : provas objetivas e discursivas (aos cuidados da banca organizadora);

: provas objetivas e discursivas (aos cuidados da banca organizadora); 2ª etapa : exame antropométrico e Teste de Aptidão Física (realizados pela PMERJ);

: exame antropométrico e Teste de Aptidão Física (realizados pela PMERJ); 3ª etapa : exame psicológico (PMERJ);

: exame psicológico (PMERJ); 4ª etapa : exame de saúde (PMERJ);

: exame de saúde (PMERJ); 5ª etapa: exame social e documental (PMERJ).

Na prova objetiva serão cobradas 80 questões, distribuídas nas matérias de Direito Administrativo (15), Constitucional (15), Penal (15), Processual Penal (15), Penal Militar (10) e Direitos Humanos (10).

A prova discursiva vai abordar questões de Direito Administrativo, Constitucional, Penal e Processual Penal.

A prova objetiva vai ter valor máximo de 20 pontos e vai contar com quatro questões dissertativas, de até 30 linhas cada, com até cinco pontos cada.

As provas serão aplicadas no mesmo dia. O exame objetivo das 9h às 13h e a discursiva das 15h às 18h. Os aprovados realizarão as demais etapas.

Os candidatos do TAF farão teste de flexão abdominal, teste de flexão em barra fixa (candidatos do sexo masculino) e teste de isometria na barra fixa (sexo feminino) e corrida de 2.400m.

Último edital do concurso da PM-RJ para Oficiais

O último concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de Oficiais foi divulgado em 2018, quando contou com 37 vagas para a carreira.

Do quantitativo de vagas, 30 (trinta) foram de ampla concorrência e 07 (sete) para negros ou índios. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) teve a responsabilidade do certame.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisou ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da matrícula no Curso de Formação; não ter completado a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos até a data de publicação do edital de abertura; possuir estatura mínima de 1,65 m, se do sexo masculino, e estatura mínima de 1,60 m, se do sexo feminino.

Como pré-requisito para ingresso, será exigido o nível superior de escolaridade, com formação específica de Bacharel em Direito. Para o posto de 2º Tenente PM, o salário foi de R$ 7.132,52 (sete mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

O concurso da PM-RJ foi composto por prova objetiva, prova discursiva, exame antropométrico, teste de aptidão física, exame psicológico, exame de saúde, exame social e documental.

A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de múltipla escolha nas matérias de Direito Administrativo (15), Direito Constitucional (15), Direito Penal (15), Direito Processual Penal (10) e Direito Penal Militar (05), totalizando 60 questões.

Foi eliminado do concurso o candidato que não obteve, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das áreas de conhecimentos.

O candidato precisou marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Foi considerada errada e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção marcada, com emenda ou rasura.

A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi aplicada, no mesmo dia e horário da Prova Objetiva, sendo realizada dentro das 4h30min previstas no edital.

Informações do concurso