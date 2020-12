Concurso PM TO 2021: Saiu o edital com 1.000 vagas de nível médio! Até R$ 3.330,90

A Polícia Militar do Tocantins faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso PM TO) visando o preenchimento de 1.000 vagas em diversos cargos. O Cebraspe será a banca organizadora do certame.

Para todos os cargos, o concurso vai exigir nível ensino médio, além de idade de 18 a 32 anos e altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”.

O salário inicial do PM-TO é de R$ 3.330,90, após o término do curso de formação. Durante o período de formação, o subsídio do Aluno Soldado, em valores vigentes, é de R$ 1.665,50, conforme previsto em lei.

De acordo com o edital do concurso PM-TO 2021, as vagas são destinadas aos seguintes cargos:

950 vagas para soldado – 855 homens e 95 mulheres;

25 vagas para músicos ;

; 20 vagas para técnico em enfermagem ; e

; e 5 vagas para técnico em saúde bucal.

Para soldados músicos, o concurso PM-TO conta com vagas para clarinete (8 vagas), sax alto (1), sax tenor (2), trompete (3), trombone (3), euphonium (1), tuba (2) e bateria/percussão (5).

Para área da saúde, serão 25 vagas. Para concorrer, os interessados devem comprovar respectiva formação técnica necessária.

Inscrição Concurso PM TO 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 10 horas do dia 04 de janeiro e 18 horas do dia 23 de janeiro de 2021, pelo site do Cebraspe. A taxa de inscrição vai custar R$80.

Provas Concurso PM TO 2021

O concurso PM-TO terá provas objetivas no dia 14 de março de 2021, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação vai contar com 60 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 10 de atualidades e conhecimentos sobre o estado do Tocantins, 5 de noções de informática, 10 de noções de direito, 10 sobre as normas relativas a PM TO e 5 de raciocínio lógico.

A primeira etapa será realizada nas cidades de Araguaína/TO, Araguatins/TO, Arraias/TO, Gurupi/TO e Palmas/TO e as demais etapas somente na cidade de Palmas/TO.

As próximas etapas do edital PM-TO 2021 serão:

Exame de Capacidade Física

Avaliação Psicológica

Avaliação Médica e Odontológica

Investigação Social

Curso de formação

O que faz um Soldado da PM-TO?

São atribuições do cargo de Soldado 2ª Classe QPPM:

a) cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior; demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar;

b) atuar na atividade de policiamento ostensivo, nas suas mais diversas modalidades; demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso; atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização; dirigir viaturas policiais; executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação;

c) o Soldado desempenhará essencialmente atividade de execução, para tanto, o Aluno-Soldado, durante o curso de formação, será preparado para a execução das atividades de policiamento ostensivo geral nos seus diversos tipos, processos e modalidades.

Informações do concurso