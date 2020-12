Concurso Prefeitura de Pedrinópolis MG 2020 abre 100 vagas em todos os níveis

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Pedrinópolis abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 118 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e de níveis técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais – Cras (1); auxiliar de serviços II (10); auxiliar de serviços urbanos (1); faxineiro (11); lixeiro (4); mecânico (1); motorista – Secretaria Municipal de Educação (3); agente comunitário de saúde (4); agente de fiscalização sanitária (3); ASG – Ajudante de Serviços Gerais (19); trabalhador braçal (8); vigia (1); assistente social; assistente social Cras – 40 horas (1); enfermeiro padrão (2); auxiliar de administração I (1); auxiliar de enfermagem (3); auxiliar de laboratório (1); técnico em raio-X (1); farmacêutico – 20 horas (1); professor de educação física e de línguas estrangeiras – PEB-II (1); professor das séries iniciais do ensino fundamental – PEB-I (4); auxiliar de limpeza urbana (2); auxiliar odontológico (1); motorista escolar (3); motorista I (3); psicólogo (2); psicólogo Cras (1); supervisor pedagógica – SUP (1); motorista II (2); operador de máquina I (1); operador ETE (1); pedreiro (2); recepcionista (3); e Professor de Educação Infantil – PEI (15). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.152,67 a R$ 2.077,57, por carga horária de 20 a 40 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 4 de janeiro (a partir das 09h) até o dia 31 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Cultural de Araxá (FCA). O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 150,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimento do município, conhecimento de informática e conhecimento específicos. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 7 de fevereiro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

