Concurso Prefeitura de Santana do Livramento RS 2020 abre mais de 350 vagas

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal do Livramento faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de nada menos que 370 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Educação Física (2); Professor de Geografia (7); Professor de Historia (7); Secretario de Escola (31); Servente I (35); Atendente (50); Cozinheiro (35); Educador Especial (18); Engenheiro Mecânico (1); Professor Anos Iniciais (100); Professor de Arte (2); Professor de Ciências Naturais (3); Professor de Língua Portuguesa (10); Professor de Matemática (10); Professor de Técnicas Agrícolas (4); Servente II (20); e Pedagogo (35).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.022,24 a R$ 3.980.29, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 9 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora OMNI Concursos Públicos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 130,00.

PROVAS

A seleção contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, legislação, informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de janeiro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal do Livramento

: Prefeitura Municipal do Livramento Banca organizadora : OMNI Concursos Públicos

: OMNI Concursos Públicos Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 370

: 370 Remuneração : R$ 1.022,24 a R$ 3.980.29

: R$ 1.022,24 a R$ 3.980.29 Inscrições : até 9 de dezembro de 2020

: até 9 de dezembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 130,00

: R$ 60,00 a R$ 130,00 Provas : 10 de janeiro de 2021

: 10 de janeiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

