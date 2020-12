Concurso Prefeitura de Santarém Novo PA 2020 abre mais de 180 vagas

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Santarém Novo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 193 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

NÍVEL FUNDAMENTAL (incompleto): Auxiliar de Serviços Gerais (11); Encanador (1); Agente de Portaria (9); Gari (10); Merendeira (o) (12); e Pedreiro; Vigia (12);

Auxiliar de Serviços Gerais (11); Encanador (1); Agente de Portaria (9); Gari (10); Merendeira (o) (12); e Pedreiro; Vigia (12); NÍVEL FUNDAMENTAL (completo): Motorista de Veículos Leves (4); Motorista de Veículos Pesados (2); Eletricista Baixa Tensão (1); Mecânico I (1); Operador de Trator de Pneu (1); e Operador de Máquinas Pesadas (3);

Motorista de Veículos Leves (4); Motorista de Veículos Pesados (2); Eletricista Baixa Tensão (1); Mecânico I (1); Operador de Trator de Pneu (1); e Operador de Máquinas Pesadas (3); NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: Agente de Fiscalização (3); Agente de Vigilância Sanitária (2); Agente Administrativo I (9); Agente Administrativo II (4); Técnico em Laboratório (1); Auxiliar de Farmácia (2); Auxiliar de Odontologia (2); Técnico em Gestão Ambiental (2); Agente de Endemias e Zoonoses (1); Técnico Agropecuário (2); e Técnico em Enfermagem (9);

Agente de Fiscalização (3); Agente de Vigilância Sanitária (2); Agente Administrativo I (9); Agente Administrativo II (4); Técnico em Laboratório (1); Auxiliar de Farmácia (2); Auxiliar de Odontologia (2); Técnico em Gestão Ambiental (2); Agente de Endemias e Zoonoses (1); Técnico Agropecuário (2); e Técnico em Enfermagem (9); NÍVEL SUPERIOR: Professor – Especialização em Inclusão (4); Coordenador Pedagógico (4); Professor – Língua Portuguesa (5); Professor – Ciências (2); Professor – Artes (2); Professor – Inglês (5); Professor – Espanhol (1); Professor – Educação Física (5); Professor – Ensino Religioso (1); Professor – Matemática (4); Professor – História (3); Professor – Geografia (3); Professor – Educação Infantil (anos iniciais) (20); Professor – Estudos Amazônicos (2); Advogado (1); Analista Ambiental (1); Assistente Social (3); Contador (1); Enfermeiro (5); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico-Bioquímico (1); Fiscal de Arrecadação (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Odontólogo (1); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Turismólogo (1); Médico Clínico Geral (3); e Nutricionista (3).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.100,00 a R$ 5.500,00, por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 7 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do Instituto Vicente Nelson. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 75,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática básica, legislação e conhecimentos específicos; mais prova discursiva-redação, prova de títulos e prova prática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 7 de fevereiro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso