Concurso Prefeitura de Teresópolis RJ 2020 tem PROVAS remarcadas

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Teresópolis retifica edital de concurso público para preenchimento de 301 vagas em cargos de professores de nível completo e incompleto na secretaria municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 20 de dezembro de 2020, foram remarcadas para o dia 21 de fevereiro de 2021, devido à pandemia do novo coronavírus.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor I – História (7); Professor I – Língua Inglesa (4); Professor I – Língua Portuguesa (21); Professor I – Matemática (18); Professor II (219); Professor I – Arte (3); Professor I – Ciências (11); Professor I – Educação Física (13) e Professor I – Geografia (5). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.814,85 e R$ 2.572,40, por carga horária de 16 a 22 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 12h do dia 4 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Aocp. O valor da inscrção oscila entre R$ 49,00 a R$ 68,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 21 de fevereiro de 2021, em locais e horário informado a 14 de dezembro de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

