Concurso Prefeitura Municipal de Assaré 2020 abre vagas para Professor

Localizado a 474 km da capital Fortaleza/CE, a Prefeitura Municipal de Assaré abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 96 vagas em cargos de Professor. Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Matemática (6);

Professor de Ensino Fundamental (36);

Professor de Educação Física (3);

Professor de Linguagens e Códigos (3);

Professor de Educação Infantil (30);

Professor de Ciências (5);

Professor de Geografia (7);

Professor de Historia (6).

O salário base oferecido será de R$ 1.464,22, por carga horária de 100 horas mensais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consulpam. O valor da inscrição está fixado em R$ 148,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, atualidades e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 21 de janeiro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Assaré CE

: Prefeitura Municipal de Assaré CE Banca organizadora : Consulpam

: Consulpam Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 96

: 96 Remuneração : R$ 1.464,22

: R$ 1.464,22 Inscrições : até 16 de dezembro de 2020

: até 16 de dezembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 148,00

: R$ 148,00 Provas : 17 de janeiro de 2021

: 17 de janeiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

