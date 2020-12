Concurso Prefeitura Municipal de Ijuí RS 2020 tem EDITAL retificado

Localizado a 401 km da capital Porto Alegre/RS, a Prefeitura Municipal de Ijuí retificou edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 95 vagas de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação II), a aplicação das provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) devem ser aplicadas nos dias 5 e 6 de dezembro de 2020, em turnos diferentes.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquina e Pedreiro (NÍVEL FUNDAMENTAL); Auxiliar de Educação Infantil; Auxiliar de Serviços de Saúde (03); Instrutor da Banda Marcial (02); Professor de Educação Infantil; Serviçal (10); Técnico em Contabilidade (01); Técnico em Enfermagem; Técnico em Farmácia (02); Técnico de Informática (01); Orientador Social (02); Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (09); Técnico em Segurança do Trabalho (01); Técnico em Topografia (01); Telefonista (02); Motorista Plantonista (01); Músico Modalidade Clarinete Sib (02); Músico Modalidade Percussão (01); Músico Modalidade Saxofone Barítono (01); Músico Modalidade Trompete em Sib (01); Agente de Vigilância em Saúde (05); Agente Comunitário de Saúde (05); Assessor Administrativo (04) e Atendente Plantonista (01) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO;

Engenheiro Civil (01); Farmacêutico (01); Geólogo (01); Médico Clínico Geral (02); Médico do Trabalho (01); Professor de Língua Inglesa (04); Professor de Matemática (04); Professor de Música (01); Professor de Ciências (02); Psicólogo (03); Assistente Social (02); Cirurgião Dentista (01); Enfermeiro (01); Enfermeiro do Trabalho (01); Enfermeiro Plantonista (01); Médico Gineco-Obstetra (02); Médico Pediatra (02); Médico Plantonista (02); Médico Psiquiatra (02); Médico Radiologista (01); Nutricionista (02); Tesoureiro (01); Fiscal de Obras e Infraestrutura; e Médico Geral Comunitário (02) NÍVEL SUPERIOR.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 06 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 34,34 e R$ 171,69.

O concurso contará com prova objetiva (para todos); prova de títulos; prova de aptidão física para alguns cargos; mais prova prática. As avaliações serão realizadas nos dias 5 e 6 de dezembro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

EDITAL PREFEITURA DE IJUÍ RS 2020

