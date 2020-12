Concurso PRF 2021 vai preencher 2 mil vagas; Edital sai em janeiro

O edital de concurso público da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF) vai preencher um quantitativo de 2 mil vagas, sendo 1.500 vagas imediatas e 500 excedentes. A confirmação veio por meio do diretor-geral da corporação, Eduardo Aggio.

Segundo o diretor-geral, a previsão é contar no curso de formação, com os primeiros 1.500 policiais já no segundo semestre de 2021.

“O presidente falou, está falado. O presidente já tinha anunciado 2 mil vagas. Essas 1.500 são para provimento em 2021 e em 2022 faremos o provimento do restante das 500 vagas. Será o maior efetivo da história da Polícia Rodoviária Federal, o que nos permite prover serviços em uma qualidade nunca antes vista no país”, disse.

Segundo Aggio, a banca organizadora do concurso será definida já na próxima semana, ainda no mês de dezembro, para que o edital saia nos primeiros dias de janeiro. Na quarta-feira, 6 de janeiro, a PRF fará uma entrevista coletiva para anunciar o concurso e seu cronograma.

“Como os senhores têm acompanhado, a PRF tem batido inúmeros recordes e a nossa missão e compromisso é que esses recordes sejam batidos e que a gente tenha maiores e melhores entregas na sociedade como um todo. É um investimento inédito. Nunca vimos na história do país um desenvolvimento e investimento tão significativo em Segurança Pública pelo governo federal”, disse.

Próximo passo do concurso da PRF

Temos alguns cronogramas. O primeiro deles e a gente deve cumprir ele hoje é a publicação da Rede de Governança e Estrutura do Concurso.

A equipe que vai coordenar o desenvolvimento dos trabalhos vai ser constituída mediante uma portaria que devo assinar hoje.

Saindo a portaria de governança, temos a expectativa que até semana que vem já tenhamos a definição da organizadora para que nas primeiras semanas de janeiro tenhamos a publicação do edital, já prevendo a data do concurso (provas).

Estamos organizando para 6 de janeiro um grande dia com todas as informações do concurso. Uma grande coletiva para cumprir o nosso papel de transparência e informar. Então no dia 6 estaremos com o cronograma em mãos.

Durante esse período todo que o presidente já tinha anunciado e que a autorização formal não tinha saído, a gente se preparou.

A equipe trabalhou com toda a expertise que tem. Vencemos uma séria de etapas burocráticas e isso vai permitir que a gente encurte prazos e abra o concurso o mais rápido possível.

Etapas do Concurso PRF estão confirmadas

As etapas do próximo edital de concurso público da Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF 2021) estão confirmadas. A confirmação veio por meio do diretor executivo da corporação, José Lopes Hott.

Durante live diária matinal, Hott confirmou que o próximo edital da PRF será composto com as seguintes etapas de seleção:

provas objetiva e discursiva;

avaliação de títulos;

teste de aptidão física (TAF);

avaliação psicológica;

avaliação biopsicossocial;

avaliação de saúde;

investigação social;

curso de formação.

A partir da informação do diretor, está confirmado que os candidatos do próximo concurso PRF serão avaliados por, pelo menos, nove etapas incluindo o curso de formação.

O Concurso PRF 2021

Os salários oferecidos pela PRF chegam a R$10.357,88 para nível superior e R$4.022,77 para nível médio.

Para ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal, é necessário nível superior (em qualquer área) e carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria ”B”. Os candidatos devem ser avaliados por prova objetiva de conhecimentos específicos, prova discursiva, exame de capacidade física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação profissional.

As tarefas do Policial Rodoviário Federal dependerão da classe, sendo dividas em quatro: Classe Especial; Primeira Classe; Segunda Classe; e Terceira Classe. O salário inicial da carreira de policial rodoviário federal é de R$10.357,88 em 2019. Os valores já incluem o auxílio alimentação, que atualmente está fixado em R$458.

O Policial de terceira classe tem a missão realizar atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enquanto o de segunda classe terá que efetuar atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da Terceira Classe.

A PRF trabalha em parceria com outras instituições, como Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal (PF), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Receita Federal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e outros.

Último concurso teve mais de 129 mil inscritos

O último concurso público da PRF foi divulgado em novembro de 2018. Na ocasião, o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) organizou o certame. A oferta foi de 500 vagas imediatas, todas para Policial Rodoviário Federal.

O certame contou, ao todo, com mais de 129 mil inscritos. A maior procura foi o Pará, com 12.700 inscritos para 81 vagas, seguido por Goiás com 12.605 inscritos e Rio Grande do Sul, 11.559.

As provas objetivas e redação foram aplicadas em 03 de fevereiro, nas diversas Unidades Federativas com oferta de vagas.

Os participantes responderam a 120 questões, distribuídas por meio de três blocos.

