Concurso SEEDUC RJ Professor: Secretário anuncia novo edital no começo de 2021

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEEDUC RJ 2021). O secretário da pasta, Comte Bittencourt, anunciou a abertura de novo certame. Segundo ele, o Governo do Estado já autorizou a publicação de edital para ingresso de novos professores.

A expectativa é que o edital seja divulgado no início de 2021 para que as convocações possam ocorrem no decorrer de 2021, conforme informado pelo jornal O Dia.

“O governador já liberou e terá concurso em 2021. Só para magistério. Vamos trabalhar nossa planta de carências de disciplinas e regiões. Vamos abrir no começo do ano para que, no meio, possamos receber esses professores”, disse o secretário.

O quantitativo de vagas ainda não foi informado pela Secretaria, mas a expectativa é que a seleção conte com um bom número de oportunidades, uma vez que o déficit é de aproximadamente 2 mil professores. O quantitativo de vagas ainda não foi revelada, assim como a oferta por cada área.

O salário ainda não foi revelado. No último certame, aberto em 2014, o salário do professor 30 horas foi de R$2.371,25.

Em outubro do ano passado, a Seeduc-RJ chegou a anunciar um concurso para contratar 1.720 professores 16 horas, sendo 370 vagas imediatas e 1.350 em cadastro de reserva.

Último edital SEEDUC RJ Professor aconteceu em 2014

O último concurso da Secretaria de Educação-RJ aconteceu em 2014, quando contou com 1.697 vagas, distribuídas entre os cargos de Professor Docente I (16 horas) e Professor Docente I (30 horas). Na ocasião, a Fundação CEPERJ também organizou o certame.

Para Professor Docente I – 16 horas houve oportunidades para Artes (72 vagas), Biologia (23 vagas), Ciências (13 vagas), Educação Física (11 vagas), Filosofia (245 vagas), História (13 vagas), Inglês (140 vagas), Italiano (CR), Francês (CR), Espanhol (74 vagas) e Sociologia (124 vagas). Já o cargo de Professor Docente I – 30 horas contou com vagas para Português (52 vagas), Física (314 vagas), Geografia (56 vagas), Matemática (478 vagas) e Química (82 vagas).

As vagas do concurso foram destinadas para a capital e para os municípios da Região Metropolitana: Nova Iguaçu; Duque de Caxias; São Gonçalo; Belford Roxo; Campos dos Goytacazes; e Angra dos Reis.

Os inscritos foram avaliados por provas objetivas com 50 questões, divididas em três blocos. O primeiro bloco contou com 10 questões de Português, sendo eliminado quem não obteve, no mínimo, dez pontos. O segundo bloco teve 10 questões de Conhecimentos Gerais e Pedagógicos, sendo eliminado quem não alcançou, ao menos, dez pontos. Por fim, no terceiro bloco, foram cobrados os Conhecimentos Específicos, por meio de 30 questões, sendo eliminado o candidato que não obteve no mínimo 30 pontos.

A validade do concurso foi de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.