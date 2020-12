Concurso SUSAM: Comissão formada para preparar novo edital do certame!

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas já iniciou os preparativos de abertura do novo edital de concurso público (Concurso SUSAM). A decisão de abertura de um novo certame acontece em meio a um grande déficit de servidores efetivos na pasta.

Agora, a expectativa é que o certame seja divulgado em breve. Para isso, uma comissão organizadora da seleção já foi formada, conforme documento publicado no Diário Oficial do Estado. O grupo de trabalho, composto de 11 membros da Saúde, terá responsabilidade de realizar estudos e levantamentos necessários para realização de um novo certame.

De acordo com o texto que formou a comissão, o grupo de trabalho deverá se reunir semanalmente, preferencialmente às quintas-feiras, para discutir as propostas. A comissão terá duração de quatro meses, concluindo os trabalhos até 31 de março de 2021, com possibilidade de prorrogação.

Logo após o fim dos preparativos, será necessário que a comissão divulgue um relatório detalhado. O projeto de edital deve ser elaborado durante esse período.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) já apontou a necessidade de abertura do novo edital de concurso SUSAM. O órgão recomendou a contratação de servidores efetivos para Secretaria do Estado de Saúde.

O MP-AM reconheceu que os problemas no setor são graves. Além disso, o órgão frisou a necessidade de medidas para que os serviços prestados à população não sofram paralisação.

“(…) o MPAM espera que Governo do Estado demonstre como se dará a execução do plano de contratação direta de funcionários para o aludido setor, ao tempo em que deverá apresentar, inclusive, prazo para que seja realizado concurso na área”, consta em nota publicada pelo MP.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE AM) já chegou a recomendar à diretoria do Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, em Adrianópolis, Manaus, a realização do concurso Susam para reposição de pessoal no lugar de terceirizados. A unidade hospitalar é mais uma das vinculadas à Secretaria de Saúde do Estado.

Último concurso SUSAM foi aberto em 2014

O Governo do Estado do Amazonas abriu um grande concurso público em 2014 para preenchimento de 11.646 vagas. As oportunidades foram divulgadas para Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e também para Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON), Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia “Alfredo da Matta” (FUAM), Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHEMOAM), Fundação de Medicina Tropical “Dr. Heitor Vieira Dourado” (FMT/ HVD), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/ AM) e a Fundação Hospital “Adriano Jorge” (FHAJ).

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) organizou o certame. Do quantitativo de vagas do concurso, 3.094 foram para cargos de nível superior, 5.247 para cargos de nível médio e 3.305 para cargos de nível fundamental completo e incompleto. Os salários oferecidos no concurso variaram entre R$ 1.294,57 e R$ 7.691,45.

As vagas de nível superior do concurso foram destinadas aos cargos de Assistente Social, Biólogo, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Epidemiologista, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Físico em Medicina, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Graduado, Médico Especialista, Médico-Veterinário, Nutricionista, Pesquisador Titular nas funções de Médico Dermatologista, e Farmacêutico Bioquímico, Pesquisador Adjunto, Pesquisador Iniciante, Psicólogo, Químico, Sanitarista, Terapeuta Ocupacional, Administrador, Advogado, Analista de Sistema, Arquiteto, Bacharel de Computação, Bibliotecário, Comunicador Social, Contador, Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Estatístico, Geógrafo, Pedagogo, Sociólogo, Técnico para as áreas de Administração, Direito, Análise de Sistemas, Arquitetura, Bacharelado em Computação, Biblioteconomia, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística e Secretariado.

As vagas de nível médio foram destinadas aos cargos de Instrumentador Cirúrgico, Técnico de Enfermagem, Técnico de Farmácia, Técnico em Hemoterapia, Técnico em Histologia, Técnico em Imobilização Ortopédica,Técnico em Nutrição, Técnico em Dietética, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Radiologia Médica, Técnico em Radioterapia, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Anatomia Patológica, Técnico em Citotécnica, Técnico em Química, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Patologia Clínica, Auxiliar de Saúde Bucal, Assistente Administrativo e Programador.

Por fim, para nível fundamental foram abertas vagas para Agente Administrativo, Artífice, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro, Motorista, Operador de Manutenção e Apoio, Recepcionista, Telefonista e Vigia.