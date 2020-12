Concurso Unifesspa 2021: Saiu novo EDITAL para Professor! Até R$ 9.616,18

Edital publicado. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 06/2020) de concurso público para preenchimento de 12 vagas no cargo de Professor Efetivo do Magistério Superior.

As oportunidades são para áreas de Educação Matemática e suas relações com a Educação do Campo (1); Modelagem e Manejo de Florestas Plantadas (1); Cálculo e Física (1); Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e Sustentabilidade e Gestão Pública (1); Economia Mineral e Planejamento de Lavra (1); Eletrônica (1); Sistemas Elétricos de Potência (1); Cartografia (1); Leitura e Produção Textual (1); Educação e Pesquisa em Saúde (1); Política, Planejamento e Gestão em Saúde (1); e Geografia Humana (1). Os salários oferecidos chegam até R$ 9.616,18.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). O valor da inscrição está fixado em R$ 120,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova didática e memorial; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de abril de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal.

Informações do concurso