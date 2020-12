Concursos abertos têm mais de 8,7 mil vagas nesta semana de dezembro

Grande oportunidade! Se você sonha em ingressar no serviço público, a hora é agora. Acontece que diversos editais de concursos estão abertos para preenchimento de vagas no país.

As seleções abertas contam com muitas vagas – são mais de 8 mil no total– com salários atrativos. Há oportunidades nas áreas de Segurança, Saúde, Educação e Administração, em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Veja os principais concursos e prepare-se:

Bombeiros MG

Concurso : Bombeiros do Estado de Minas Gerais

: Bombeiros do Estado de Minas Gerais Banca organizadora: FUNDEP

FUNDEP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 40

40 Remuneração : até R$10.028,33

: até R$10.028,33 Inscrições : entre 22 de novembro e 21 de dezembro

: entre 22 de novembro e 21 de dezembro Taxa de Inscrição: R$180,16 (oficiais) e de R$200,56 (Saúde).

R$180,16 (oficiais) e de R$200,56 (Saúde). Provas : 10 de janeiro de 2021

: 10 de janeiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Codevasf

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba abriu as inscrições do novo edital de concurso público (Concurso Codevasf 2020/2021) para o preenchimento de 91 vagas. O Cebraspe (antigo Cespe/UnB) tem a responsabilidade do certame. O prazo de inscrição seguirá aberto até 22 de dezembro.

Concurso : Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Banca organizadora : Cebraspe

: Cebraspe Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 91

: 91 Remuneração : R$8.168,91

: R$8.168,91 Inscrições : entre os dias 1º de dezembro e 22 de dezembro de 2020

: entre os dias 1º de dezembro e 22 de dezembro de 2020 Provas : 31 de janeiro de 2021

: 31 de janeiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

PC PA

Concurso : Polícia Civil do Pará (PC PA) 2020

: Polícia Civil do Pará (PC PA) 2020 Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 1.088

: 1.088 Remuneração : até R$18 mil

: até R$18 mil Inscrições : entre 07 de dezembro e 04 de fevereiro de 2021

: entre 07 de dezembro e 04 de fevereiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$140 (delegado) e R$70 (demais cargos)

: R$140 (delegado) e R$70 (demais cargos) Provas : 21 e 28 de março

: 21 e 28 de março Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

UPA

Grande oportunidade. A Organização Social Viva Rio, administradora de unidades de Saúde do município do Rio de Janeiro, abriu dois editais para preenchimento de 135 profissionais para Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

As oportunidades são para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com salários de até R$2.870. As inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de dezembro no site do Ibade.

Prefeitura de Porto Alegre (RS)

No Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre abriu inscrições do concurso para profissionais do magistério. Os cadastros devem ser feitos por meio da Fundação La Salle, banca organizadora do certame.

São oferecidas, ao todo, 08 vagas em diferentes áreas. Para concorrer a uma das vagas, será necessário ter nível superior, na modalidade licenciatura plena, na respectiva área de atuação. As remunerações chegam a R$2.658,48.

Polícia Militar do Pará

Editais publicados! A Polícia Militar do Estado do Pará faz saber aos interessados a abertura de editais de concurso público (Concurso PM PA 2020) para Soldado e Oficial com 2.405 vagas. Os documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado. O IADES tem a responsabilidade do certame.

“Esse é mais um passo do compromisso que firmamos com a população em busca de mais melhorias na segurança pública. A atual gestão trabalha sem medir esforços por resultados e, dessa forma, além de trazer bem estar para todos, incentivamos o ingresso no serviço público através de concursos com o aumento do efetivo. Com o feito, o Pará ganha notoriedade com mais segurança e desenvolvimento”, disse a titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

a) 2.079 (dois mil e setenta e nove) candidatos do sexo masculino; e b) 231 (duzentos e trinta e uma) candidatas do sexo feminino.

O concurso PM-PA 2020 conta com 2.310 vagas para Soldado – praças (2.079 homens e 231 mulheres). Para concorrer, o candidato deverá ter nível médio. Além disso, o edital oferece 95 vagas para Oficial (85 homens e 10 mulheres), com requisito de nível superior.

CARGO REQUISITO REMUNERAÇÃO Soldado Ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres R$3.486,80 Oficiais Ensino superior completo, idade de até 35 anos anos e altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres R$6.249,24

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 06 de dezembro e 10 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial do Instituto Americano de Desenvolvimento Executivo -Iades, organizador do concurso.

A taxa de inscrição vai custar:

soldado : R$88

: R$88 oficial: R$76

Concurso : Polícia Militar do Pará

: Polícia Militar do Pará Banca organizadora : IADES

: IADES Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 2.469 vagas

: 2.469 vagas Remuneração : até R$6.249,24

: até R$6.249,24 Inscrições : 6 de dezembro e vão até 10 de janeiro

: 6 de dezembro e vão até 10 de janeiro Taxa de Inscrição : R$90,25 e R$114

: R$90,25 e R$114 Provas : Oficial – 28/02/2021; Soldado – 07/03/2021 (mulheres) e 14/03/2021 (homens)

: Oficial – 28/02/2021; Soldado – 07/03/2021 (mulheres) e 14/03/2021 (homens) Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL PM-PA 2020 – Página 71 (Oficiais) e Página 84 (Soldado)

Polícia Civil do Rio Grande do Norte

As inscrições do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Concurso PC RN 2020/2021) estão abertas. De acordo com o documento publicado, estão sendo oferecidas nada menos que 301 vagas em três cargos da corporação. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, receberá as inscrições até 21 de dezembro.

O concurso PC-RN conta, ao todo, com 301 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

47 para delegado;

230 para agente; e

24 para escrivão.

Para concorrer, os candidatos precisam ter nível superior. No caso de delegado, o candidato precisa ter graduação de nível superior completa no curso de Direito.

Os salários iniciais dos cargos passaram por reajustes. A partir de novembro, os vencimentos serão de:

Delegado Salário inicial de R$16.670,59 Salário final de R$25.632,97 Agente Salário inicial de R$4.731,91 Salário final de R$10.468,63 Escrivão Salário inicial de R$4.731,91 Salário final de R$10.468,63

As inscrições do concurso PC-RN 2020/2021 serão realizadas até as 16 horas do dia 21 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição do concurso custará uma taxa de R$120 (agente e escrivão) ou R$150 (delegado).

Concurso : Polícia Civil do Rio Grande do Norte

: Polícia Civil do Rio Grande do Norte Banca organizadora: FGV

FGV Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 301

301 Remuneração : até R$16 mil

: até R$16 mil Inscrições : entre 14 horas do dia 27 de novembro e 16 horas do dia 21 de dezembro

: entre 14 horas do dia 27 de novembro e 16 horas do dia 21 de dezembro Taxa de Inscrição: R$120 (agente e escrivão) ou R$150 (delegado).

R$120 (agente e escrivão) ou R$150 (delegado). Provas : 07 de março de 2021

: 07 de março de 2021 Situação : EDITAL PUBLICADO

: EDITAL PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de João Pessoa (PB)

Concurso : Prefeitura Municipal João Pessoa PB

: Prefeitura Municipal João Pessoa PB Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 601

: 601 Remuneração : R$1.306,48 a R$ 6.412,30

: R$1.306,48 a R$ 6.412,30 Inscrições : até 18 de janeiro (área administrativa) e 25 de janeiro de 2021 (área saúde)

: até 18 de janeiro (área administrativa) e 25 de janeiro de 2021 (área saúde) Provas : 21 fevereiro (área administrativa) e 25 de fevereiro de 2021

: 21 fevereiro (área administrativa) e 25 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

TC DF

Concurso : Tribunal de Contas do DF

: Tribunal de Contas do DF Banca organizadora : Cebraspe

: Cebraspe Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 10

: 10 Remuneração : R$16.673,35

: R$16.673,35 Inscrições : entre 10 horas do dia 23 de dezembro de 2020 e 18 horas do dia 15 de janeiro de 2021

: entre 10 horas do dia 23 de dezembro de 2020 e 18 horas do dia 15 de janeiro de 2021 Taxa de Inscrição : R$140

: R$140 Provas : 21 de fevereiro de 2021

: 21 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso

PGE RJ