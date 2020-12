Concursos Bombeiros: 3 editais abertos para níveis médio e superior! Até R$10.028,33

Deseja ser um Bombeiro? Então a hora é agora! De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, pelo menos 112 vagas abertas em concursos públicos. Os salários podem chegar a R$10.028,33.

Bombeiros – PR

Concurso : Polícia Militar e Bombeiros do Paraná

: Polícia Militar e Bombeiros do Paraná Banca organizadora : UFPR

: UFPR Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 70

: 70 Remuneração : até R$ 9.735,33

: até R$ 9.735,33 Inscrições : entre 03 de novembro e 18 de dezembro

: entre 03 de novembro e 18 de dezembro Taxa de Inscrição : R$ 155,00

: R$ 155,00 Provas : 28 de fevereiro de 2021

: 28 de fevereiro de 2021 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL PM e BM PR 2021

Bombeiros – MG

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais abre matrículas do novo edital de concurso público (Concurso Bombeiros MG 2020) para o preenchimento de 40 vagas, sendo 30 para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QO-BM) e 10 para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-BM). O prazo seguirá aberto até 21 de dezembro.

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) tem a responsabilidade do edital do concurso Bombeiros-MG 2020. Do total de vagas para o CFO, 27 são para o sexo masculino e 03 para o sexo feminino. No quadro da Saúde, as 10 vagas, para ambos os sexos, estão distribuídas da seguinte maneira:

Fisioterapia (01 vaga);

Clínica Médica (04 vagas);

Psiquiatria (01 vaga);

Otorrinolaringologia (01 vaga);

Pneumologia (01 vaga);

Medicina de Emergência (01 vaga); e

Cirurgia de Tórax (01 vaga).

Para concorrer ao cargo de Oficial, o candidato deverá ter idade entre 18 e 30 anos, nível médio completo e altura mínima de 1,60m. Para Oficiais de Saúde, é necessário ter curso superior na área de interesse e até 35 anos.

O cadete fará jus a uma remuneração inicial de R$6.519,44. Já os estagiários da Saúde receberão metade da remuneração básica do 2º tenente BM, no valor de R$5.014,17. Ao concluir o curso, a remuneração será de R$10.028,33.

Concurso: Bombeiros do Estado de Minas Gerais

Banca organizadora: FUNDEP

Escolaridade: superior

Número de vagas: 40

Remuneração: até R$10.028,33

Inscrições: entre 22 de novembro e 21 de dezembro

Taxa de Inscrição: R$180,16 (oficiais) e de R$200,56 (Saúde).

Provas: 10 de janeiro de 2021

Situação: PUBLICADO

Bombeiros – PB

Saiu o edital. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba faz saber aos interessados a abertura de concurso público visando o preenchimento de nada menos que 12 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) de 2021.

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão estar devidamente inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, os candidatos devem ter nível superior completo (qualquer área) e ter, até o ano da matrícula do curso (31 de dezembro de 2021), 18 anos, no mínimo, e 32 anos, no máximo. A corporação exige altura mínima de 1,65m (homens) ou de 1,60m (mulheres).

Logo após aprovação em todas as etapas do concurso Bombeiros-PB, o candidato será matriculado no curso de formação, que terá três anos de duração. Durante esse período, na posição de cadete, a remuneração será de:

R$3.124,231 (1º ano);

R$3.433,412 (2º ano); e

R$3.813,273 (3º ano).

Logo após concluir o curso, o aluno será declarado aspirante a oficial bombeiro militar e contará com ganhos de R$6.061. Após o estágio probatório, que terá no mínimo, seis meses, os aprovados chegarão ao posto de 2º tenente, cargo que tem vencimento de R$7.791,20.