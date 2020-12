Concursos da PM e Bombeiros: NÍVEL MÉDIO e salário de R$ 9.735,33

Um novo edital de concurso público da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Paraná foi aberto para um total de 70 vagas para cadetes. A organização do certame é da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Do quantitativo de vagas abertas no edital, 60 são para a Polícia Militar e 10 para o Corpo de Bombeiros do Paraná. Para concorrer a uma delas, o candidato deverá ter nível médio completo e no máximo, 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições, ou seja, 03 de novembro de 2020.

De acordo com o edital do concurso, o Curso de Formação de Oficiais (CFO) terá duração aproximada de três anos.

No primeiro ano, o cadete terá um subsídio de R$3.277,88. No segundo ano, o valor será de R$3.671,24, enquanto no terceiro e último ano, os ganhos vão chegar a R$4.221,93.

Após conclusão do CFO, o cadete será declarado aspirante a oficial e contará com um subsídio de R$7.211,35. Após o período de estágio probatório, o cadete alcançará o posto de segundo tenente, com ganhos a partir de R$ 9.735,33.

Inscrições abertas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 03 de novembro e 12 horas do dia 18 de dezembro de 2020, no site da UFPR . A taxa de inscrição custará R$155 e deve ser paga até o dia 18 de dezembro.

Etapas e Provas

A primeira etapa do concurso da PM-PR e Bombeiros-PR será realizada por meio do processo seletivo da UFPR. Segundo o edital, serão aplicadas as provas objetivas e discursivas.

Os aprovados passarão por Provas de Habilidades Específicas (PHE), que terão a Polícia Militar como responsável. As PHE contarão com as seguintes fases:

Investigação Social (IS);

Avaliação Psicológica (AP);

Exame de Capacidade Física (ECAFI); e

Exame de Sanidade Física (ESAFI).

As provas objetivas serão aplicadas no dia 28 de fevereiro de 2021, a partir das 14h. Durante cinco horas e meia, os candidatos deverão responder 90 questões, distribuídas da seguinte maneira:

Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História – 9 questões de cada disciplina;

Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano) – 8 questões;

Língua Portuguesa – 18 questões;

Filosofia e Sociologia – 5 questões de cada.

Segundo o edital, serão classificados, respeitados os candidatos empatados na última posição, somente:

a) os 162 primeiros candidatos classificados, no resultado final das provas da UFPR, na concorrência geral para o cargo de cadete da PM;

b) os 18 primeiros candidatos classificados no resultado final das provas da UFPR, na concorrência afrodescendente para o cargo de cadete da PM;

c) os 36 primeiros candidatos classificados no resultado final das provas da UFPR, na concorrência geral para o cargo de cadete dos Bombeiros PR; e

d) os quatro primeiros candidatos classificados no resultado final das provas da UFPR, na concorrência afrodescendente para o cargo dos Bombeiros PR.

As etapas ocorrerão, preferencialmente, na cidade de Curitiba ou na Região Metropolitana. Após a homologação, o concurso PM PR e Bombeiros PR terá validade de 30 dias, podendo ser prorrogado.