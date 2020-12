Concursos PM RO e Bombeiros RO para 2021 são autorizados!

Os editais de concursos públicos da Polícia Militar e Bombeiros de Rondônia (Concurso PM RO e Bombeiros RO 2021) estão autorizados. O Governador do Estado, coronel Marcos Rocha, anunciou a abertura das novas seleções por meio de suas redes sociais na última quinta-feira, 10 de dezembro. Os editais vão contar, ao todo, com 28 vagas.

O edital de concurso para Corpo de Bombeiros-RO 2021 está confirmado. O concurso vai oferecer 08 vagas, sendo 05 para oficiais combatentes, de nível médio, e três para o quadro complementar, com requisito de nível superior nas áreas de Engenharia ou Arquitetura.

No caso do concurso para Polícia Militar-RO 2021, o edital vai contar com 20 vagas para o cargo de oficiais combatentes, função que tem requisito de nível superior em Direito, idade entre 18 e 30 anos (civis) ou até 35 anos (militares); e altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres).

“Nós teremos, para o Corpo de Bombeiros, cinco oficiais combatentes e três para o quadro complementar […] para as áreas de Engenharia ou Arquitetura. Para a Polícia Militar (serão) 20 vagas para oficiais combatentes, que farão o curso em Goiás e não Roraima”, disse o governador sobre o concurso Bombeiros RO.

Além disso, o Governador confirmou que os concursos serão realizados no segundo semestre de 2021. Quando foi anunciado o concurso, o Governador também trouxe a informação de que foi autorizado o concurso da Polícia Civil-RO para 379 vagas.

Último concurso PM RO e Bombeiros foi em 2014

Os últimos editais de concursos públicos da PM-RO e Bombeiros-RO foram abertos em 2014, quando foram oferecidas oportunidades para soldados e oficiais da Saúde, em ambos os sexos e diversas especialidades. A Fundação Professor Carlos August Bittencourt (FUNCAB) organizou o edital.

Para oficial da PM e do quadro complementar dos Bombeiros, o requisito era de nível superior na área e idade entre 18 e 30 anos (civis) ou até 35 anos (militares). Além disso, foram exigidas altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres).

No que se refere ao concurso de Bombeiros para o cargo de Oficial Combatente, a exigência era de nível médio, com idade limite de 28 anos (civis) ou até 35 anos (militares).

Foram duas fases, sendo uma composta por prova objetiva, redação, análise de títulos (oficiais), Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica e exames médicos. Já a segunda foi realizada por meio de um curso de formação.

Na época, os bombeiros do quadro complementar recebiam R$5.480,72, enquanto os salários dos oficiais da PM chegavam a R$7.257,28.

Resumo do concurso