Concursos públicos: Questão comentada sobre classes de palavras

Um dos assuntos que sempre aparecem nas provas de português dos concursos é o de morfologia da língua, desse modo, é comum que o candidato se depare com questões sobre classes de palavras. Por isso, apresentamos abaixo uma questão comentada abaixo sobre conjunções e suas classificações. Não deixe de conferir e praticar para mandar bem no seu exame.

Questão – IDIB 2020

Em cada período a seguir, as orações se articulam por meio de uma conjunção. Relacione as colunas indicando o valor que cada conjunção em destaque tem no seu contexto:

1. Em toda reunião, Antônia não comparece nem justifica sua ausência. 2. Fique em silêncio, que elas estão estudando. 3. Não foram aprovados, todavia apresentaram boas notas. 4. Guardarei um bom dinheiro esse ano, logo poderei viajar para a Europa.

( ) Contraste. ( ) Adição. ( ) Conclusão. ( ) Explicação.

A sequência CORRETA é:

(A) 1 – 3 – 4 – 2

(B) 2 – 1 – 3 – 4

(C) 3 – 2 – 1 – 4

(D) 2 – 4 – 3 – 1

(E) 3 – 1 – 4 – 2

Comentário e gabarito

Em primeiro lugar, é fundamental retomar que as conjunções são elementos que compõem a classe das palavras que atuam na sintaxe da língua com a função de ligar termos no interior de uma oração ou de combinar duas ou mais orações. Desse modo, elas estabelecem relação semântica entre as orações de acordo com o seu valor.

Nesse sentido, para responder a questão acima, o candidato deve analisar a semântica da conjunção dentro da sentença. Assim, observa-se que o valor da conjunção “nem” é de adição, a conjunção “que”, por sua vez, introduz uma explicação, enquanto “todavia” indica contraste e, por fim, “logo” é característica de uma conclusão. Então, a resposta correta é a alternativa E.

