Confira 10 novas funções do iOS 14 para você testar hoje mesmo

Desde seu anúncio na WWDC 2020 em junho, os usuários estavam ansiosos para poderem acessar as novidades que a Apple tem a oferecer no seu novo sistema operacional, o iOS 14. Agora, com seu lançamento, é possível encontrar novas funções que mudarão a maneira como você usa o seu iPhone.

Todas as novidades do iOS 14

O novo sistema apresenta novos recursos visuais como widgets na tela inicial, uma Biblioteca de Apps, recursos de Picture-in-Picture para vídeos e até mesmo uma nova opção de fazer prints com toques na traseira do celular.

O Canaltech reuniu todas as funções que chegam com a nova versão, que você pode conferir no artigo abaixo:

Agora, se você já instalou a atualização do iOS 14 no seu iPhone, confira abaixo as 10 melhores funções que você precisa conhecer!

1. Adicione um widget na tela de início

Um recurso já conhecido dos usuários do Android agora está disponível no iOS 14: os widgets.

Para inserir um widget, pressione o dedo por alguns instantes em uma área vazia da tela inicial do seu iPhone até os apps começarem a tremer, e clique no ícone “+” no canto superior direito. Selecione um widget, escolha entre três tamanhos, clique em “Adicionar Widget” e, depois de posicioná-lo, clique em “OK”.

Abra a aba de widgets e selecione um para a tela inicial do seu iPhone (Captura de tela: Bruno Salutes)

2. Esconda telas de início

À medida que você vai instalando mais e mais apps no seu celular, você pode acabar tendo inúmeras abas dentro da tela inicial. Saiba que agora é possível esconder as abas que você não utiliza com tanta frequência.

Para fazer isso, pressione o dedo por alguns instantes em uma área vazia da tela inicial do seu iPhone até os apps começarem a tremer. Em seguida, clique no ícone de “Pontos” no canto inferior.

Com todas as abas exibidas na tela, clique no ícone de “Verificado” para desabilitar uma aba e escondê-la.

O iOS 14 permite que você esconda algumas abas da tela inicial do seu celular (Captura de tela: Diego Sousa)

3. Use o modo de vídeo desencaixado (PiP)

O modo de vídeo desencaixado, também conhecido como Picture-in-Picture, é outra novidade que chega para os usuários do iOS 14.

Para acessar o modo de PiP, abra um vídeo da Apple TV, Twitch, ou outros, arraste a tela para acessar a tela inicial, ou aperte o botão “Home”. Em seguida, o vídeo será exibido em um formato reduzido na sua tela e você pode acessar outras abas enquanto assiste a ele.

Utilize o modo Picture-in-Picture para continuar vendo um vídeo e ainda acessar outras abas (Captura de tela: Bruno Salutes)

Dica: o PiP funciona com chamadas do FaceTime.

O app do YouTube ainda não possui suporte para o modo PiP. Porém, você pode usar este recurso diretamente pelo Safari, basta apenas acessar o site do YouTube, colocar um vídeo em modo de tela cheia e clicar no ícone em destaque.

Para usar a função PiP no YouTube, você deve acessar a plataforma através do Safari (Captura de tela: Diego Sousa)

4. Use a Biblioteca de Apps do Android iOS 14

A função de biblioteca de apps do iOS 14 permite que você organize melhor a tela inicial do seu telefone e acesse apps de forma mais rápida.

Para enviar um app para a Biblioteca de Apps, pressione o dedo sobre ele na tela inicial do seu celular e clique no ícone “Remover App”. Na pop-up exibida, clique em “Mover para Biblioteca de Apps”.

Feito isso, você pode buscar um app, e até mesmo removê-lo desta aba.

A Biblioteca de Apps deixa a tela inicial do seu iPhone bastante organizada (Captura de tela: Bruno Salutes)

5. Envie mensagens de áudio pela Siri

A assistente virtual da Apple recebeu inúmeras funções, e uma delas é a função de enviar uma mensagem de áudio para os seus contatos do iMessage.

Para fazer isso, chame a Siri com o comando padrão, ou pressione o botão de ativação. Em seguida, diga “Envie uma mensagem de áudio para [nome do contato salvo na sua agenda]”. Quando a assistente responder “OK, gravando”, comece a falar.

Utilize os comandos de voz da Siri para enviar áudios para os seus contatos do iMessage (Captura de tela: Bruno Salutes)

Para encerrar a gravação, basta parar de falar por algum tempo e a assistente saberá que você terminou.

6. Responder e mencionar um contato no iMessage

Além da novidade de grupos, o iMessage permite agora que você mencione um contato diretamente nas conversas do app. Para fazer isso, digite o símbolo “@” e digite o nome do contato no chat. Ao enviar a mensagem, a pessoa será notificada.

7. Tirar print da tela com toques na traseira

Um dos recursos mais interessantes do iOS 14 é a possibilidade de realizar determinadas ações com toques duplos ou triplos na traseira do celular. Assim, você pode fazer um print apenas com toques na traseira do seu iPhone.

Para fazer isso, acesse o app “Ajustes”, clique em “Acessibilidade” e, em seguida, clique em “Toque”. No final da aba seguinte, clique em “Tocar atrás” e configure toques duplos ou triplos e selecione a opção “Captura de tela”.

No iOS 14, utilize as configurações de toque na traseira para colocar um atalho de captura de tela (Captura de tela: Bruno Salutes)

Dica: Existem outras funções:

Bloquear a tela;

Acessar a central de notificações;

Diminuir volume

Captura de tela;

Ativar a Siri;

Ativar a lupa.

8. Usar os novos memojis do iOS 14

O iOS 14 recebeu novas opções de Memojis, com 19 novos estilos e três novos adesivos. Para adicionar um novo item ao seu Memoji, basta apenas acessar a aba de edição em um app de mensagens, clicando no ícone de “Emoji”.

9. Ativar o espelhamento da câmera frontal

Com o iOS 14, a câmera frontal do seu celular agora não exibe mais a imagem espelhada, como fazia antes. Caso você queira manter esse recurso, deve ativá-lo diretamente na aba de “Configurações” do sistema.

Abra o app “Ajustes” e clique em “Câmera”. Dentro do item “Componente”, habilite a opção “Espelhar câmera frontal”.

Habilite a função “Espelhar Câmera Frontal” se você quiser alterar as configurações da sua câmera (Captura de tela: Diego Sousa)

10. Escolha apps de terceiros como “Padrão”

Por último, mas não menos importante, a Apple liberou para os usuários do iOS 14 a opção de selecionar alguns apps de e-mail e navegador de terceiros como “Padrão”. Porém, este recurso não está disponível ainda para apps como o Apple Maps, ou o Apple Music.

Acesse o app “Ajustes” e localize, ou pesquise pelo app que você quer tornar padrão. Para este exemplo, utilizamos um app de navegador, como o Google Chrome. Selecione o item “App de Navegador Padrão” e escolha um dos aplicativos disponíveis.

Na aba “App de Navegador Padrão”, selecione qual o navegador padrão do seu celular (Captura de tela: Bruno Salutes)

Agora que você conheceu um pouco melhor as novas funções do iOS 14, pode utilizá-las em seu celular. Você gostou de alguma? Deixe sua opinião nos comentários!

