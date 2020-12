Confira o calendário de transmissões da NBA para o Brasil

Detentores dos direitos de exibição de jogos da NBA para o Brasil, ESPN, SporTV e Band divulgaram suas respectivas grades de transmissões na primeira parte da temporada 2020/21, que terá início nesta terça-feira (22).

A emissora do grupo Disney vai transmitir 56 jogos. Serão rodadas duplas às quartas e sextas, no mínimo um jogo aos sábados, todas as cinco partidas da rodada do Dia de Natal, e, vez ou outra, aos domingos. Vale dizer que, nesta temporada, a ESPN vai ter o direito de transmitir os playoffs, a decisão da Conferência Oeste, além, é claro, das finais da liga.

Já o SporTV vai exibir 52 partidas, sempre em quatro dias da semana: segundas, terças, quintas e sábados. Além disso, o canal da Globosat terá o direito, nesta temporada, de transmitir jogos dos playoffs e as finais da conferência Leste.

Por fim, a Band vai transmitir 19 jogos na primeira metade da fase regular. Renovado na última semana, o acordo da NBA com a emissora paulista prevê a exibição de duas partidas ao vivo por semana (às quintas-feiras e aos domingos), além da transmissão de jogos dos playoffs – incluindo uma série decisiva de conferência – e das finais 2021 na TV aberta. Ao todo serão mais de 50 partidas (temporada regular e pós-temporada) exibidas na Band.

E como não poderia deixar de ser, o Jumper Brasil fez uma lista com todos os 118 jogos que serão televisionados pelas três emissoras. E você, caro leitor, já sabe: a melhor cobertura da NBA no país está aqui.

Dezembro (16)

22/12 (terça-feira) – Golden State Warriors x Brooklyn Nets – 21h (SporTV 2)

22/12 (terça-feira) – Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers – 0h (SporTV 2)

23/12 (quarta-feira) – Dallas Mavericks x Phoenix Suns – 0h30 (ESPN)

25/12 (sexta-feira) – New Orleans Pelicans x Miami Heat – 14h (ESPN)

25/12 (sexta-feira) – Golden State Warriors x Milwaukee Bucks – 16h30 (ESPN)

25/12 (sexta-feira) – Brooklyn Nets x Boston Celtics – 19h (ESPN)

25/12 (sexta-feira) – Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 22h (ESPN)

25/12 (sexta-feira) – Los Angeles Clippers x Denver Nuggets – 0h30 (ESPN)

26/12 (sábado) – Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies – 19h (SporTV 2)

26/12 (sábado) – Philadelphia 76ers x New York Knicks – 21h30 (ESPN 2)

27/12 (domingo) – Golden State Warriors x Chicago Bulls – 22h (Band)

28/12 (segunda-feira) – Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets – 21h30 (SporTV 2)

29/12 (terça-feira) – Toronto Raptors x Philadelphia 76ers – 21h (SporTV 2)

30/12 (quarta-feira) – Milwaukee Bucks x Miami Heat – 21h30 (ESPN)

31/12 (quinta-feira) – Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers – 17h (SporTV 2)

31/12 (quinta-feira) – Philadelphia 76ers x Orlando Magic – 20h30 (SporTV 2)

Janeiro (48)

01/01 (sexta-feira) – Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs – 22h (ESPN)

02/01 (sábado) – Sacramento Kings x Houston Rockets – 19h (SporTV 2)

02/01 (sábado) – Toronto Raptors x New Orleans Pelicans – 21h30 (ESPN)

03/01 (domingo) – Los Angeles Clippers x Phoenix Suns – 22h (Band)

04/01 (segunda-feira) – Boston Celtics x Toronto Raptors – 21h30 (SporTV 2)

05/01 (terça-feira) – Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies – 22h (SporTV 2)

06/01 (quarta-feira) – Boston Celtics x Miami Heat – 21h30 (ESPN)

06/01 (quarta-feira) – Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 0h (ESPN)

07/01 (quinta-feira) – Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets – 21h30 (SporTV 2)

07/01 (quinta-feira) – Dallas Mavericks x Denver Nuggets – 0h (Band e SporTV 2)

08/01 (sexta-feira) – Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans – 21h30 (ESPN)

08/01 (sexta-feira) – Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – 0h (ESPN)

09/01 (sábado) – Denver Nuggets x Philadelphia 76ers – 17h (SporTV 2)

09/01 (sábado) – San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves – 22h (ESPN 2)

10/01 (domingo) – Miami Heat x Boston Celtics – 21h (Band)

11/01 (segunda-feira) – New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks – 22h30 (SporTV 2)

12/01 (terça-feira) – Indiana Pacers x Golden State Warriors – 0h30 (SporTV 2)

13/01 (quarta-feira) – Brooklyn Nets x New York Knicks – 21h30 (ESPN)

13/01 (quarta-feira) – New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers – 0h (ESPN)

14/01 (quinta-feira) – Miami Heat x Philadelphia 76ers – 21h30 (SporTV 2)

14/01 (quinta-feira) – Golden State Warriors x Denver Nuggets – 0h (Band e SporTV 2)

15/01 (sexta-feira) – Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks – 21h30 (ESPN)

15/01 (sexta-feira) – New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN)

16/01 (sábado) – Charlotte Hornets x Toronto Raptors – 21h30 (ESPN 2)

16/01 (sábado) – Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies – 22h (SporTV 2)

17/01 (domingo) – Utah Jazz x Denver Nuggets – 22h (Band)

18/01 (segunda-feira) – Dallas Mavericks x Toronto Raptors – 21h30 (SporTV 2)

19/01 (terça-feira) – New Orleans Pelicans x Utah Jazz – 23h (SporTV 2)

20/01 (quarta-feira) – Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 21h (ESPN)

20/01 (quarta-feira) – Phoenix Suns x Houston Rockets – 23h30 (ESPN)

21/01 (quinta-feira) – Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks – 21h30 (SporTV 2)

21/01 (quinta-feira) – New Orleans Pelicans x Utah Jazz – 0h (Band e SporTV 2)

22/01 (sexta-feira) – Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN)

22/01 (sexta-feira) – Denver Nuggets x Phoenix Suns – 0h (ESPN)

23/01 (sábado) – Golden State Warriors x Utah Jazz – 19h (SporTV 2)

23/01 (sábado) – Miami Heat x Brooklyn Nets – 21h30 (ESPN)

24/01 (domingo) – Sacramento Kings x Memphis Grizzlies – 22h (Band)

25/01 (segunda-feira) – Miami Heat x Brooklyn Nets – 21h30 (SporTV 2)

26/01 (terça-feira) – Washington Wizards x Houston Rockets – 22h (SporTV 2)

27/01 (quarta-feira) – Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN)

27/01 (quarta-feira) – Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors – 0h (ESPN)

28/01 (quinta-feira) – Los Angeles Clippers x Miami Heat – 21h (SporTV 2)

28/01 (quinta-feira) – Portland Trail Blazers x Houston Rockets – 23h30 (Band e SporTV 2)

29/01 (sexta-feira) – Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans – 21h30 (ESPN)

29/01 (sexta-feira) – Dallas Mavericks x Utah Jazz – 0h (ESPN)

30/01 (sábado) – Houston Rockets x New Orleans Pelicans – 21h (SporTV 2)

30/01 (sábado) – Los Angeles Lakers x Boston Celtics – 22h30 (ESPN)

31/01 (domingo) – Orlando Magic x Toronto Raptors – 20h (Band)

Fevereiro (48)

01/02 (segunda-feira) – Phoenix Suns x Dallas Mavericks – 22h30 (SporTV 2)

02/02 (terça-feira) – Memphis Grizzlies x Indiana Pacers – 21h (SporTV 2)

03/02 (quarta-feira) – Indiana Pacers x Milwaukee Bucks – 21h (ESPN)

03/02 (quarta-feira) – Phoenix Suns x New Orleans Pelicans – 23h30 (ESPN)

04/02 (quinta-feira) – Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 21h30 (SporTV 2)

04/02 (quinta-feira) – Denver Nuggets x Los Angeles Lakers – 0h (Band e SporTV 2)

05/02 (sexta-feira) – Toronto Raptors x Brooklyn Nets – 21h30 (ESPN)

05/02 (sexta-feira) – Boston Celtics x Los Angeles Clippers – 0h (ESPN)

06/02 (sábado) – Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans – 21h (SporTV 2)

06/02 (sábado) – Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 22h30 (ESPN)

07/02 (domingo) – Sacramento Kings x Los Angeles Clippers – 17h (Band)

08/02 (segunda-feira) – Milwaukee Bucks x Denver Nuggets – 23h30 (SporTV 2)

09/02 (terça-feira) – Golden State Warriors x San Antonio Spurs – 22h30 (SporTV 2)

10/02 (quarta-feira) – Atlanta Hawks x Dallas Mavericks – 21h30 (ESPN)

10/02 (quarta-feira) – Milwaukee Bucks x Phoenix Suns – 0h (ESPN)

11/02 (quinta-feira) – Miami Heat x Houston Rockets – 21h30 (SporTV 2)

11/02 (quinta-feira) – Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers – 0h (Band e SporTV 2)

12/02 (sexta-feira) – New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks – 21h30 (ESPN)

12/02 (sexta-feira) – Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN)

13/02 (sábado) – Philadelphia 76ers x Phoenix Suns – 19h (SporTV 2)

13/02 (sábado) – Brooklyn Nets x Golden State Warriors – 22h30 (ESPN)

14/02 (domingo) – Detroit Pistons x Boston Celtics – 20h (Band)

15/02 (segunda-feira) – Miami Heat x Los Angeles Clippers – 0h (SporTV 2)

16/02 (terça-feira) – Toronto Raptors x Milwaukee Bucks – 22h (SporTV 2)

17/02 (quarta-feira) – Houston Rockets x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN)

17/02 (quarta-feira) – Miami Heat x Golden State Warriors – 0h (ESPN)

18/02 (quinta-feira) – Toronto Raptors x Milwaukee Bucks – 21h30 (SporTV 2)

18/02 (quinta-feira) – Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers – 0h (Band e SporTV 2)

19/02 (sexta-feira) – Chicago Bulls x Philadelphia 76ers – 21h (ESPN)

19/02 (sexta-feira) – Dallas Mavericks x Houston Rockets – 23h30 (ESPN)

20/02 (sábado) – Phoenix Suns x Memphis Grizzlies – 22h (SporTV 2)

20/02 (sábado) – Miami Heat x Los Angeles Lakers – 22h30 (ESPN)

21/02 (domingo) – Boston Celtics x New Orleans Pelicans – 17h30 (ESPN)

21/02 (domingo) – Philadelphia 76ers x Toronto Raptors – 20h (Band)

21/02 (domingo) – Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers – 22h (ESPN)

22/02 (segunda-feira) – Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks – 22h30 (SporTV 2)

23/02 (terça-feira) – Philadelphia 76ers x Toronto Raptors – 21h30 (SporTV 2)

24/02 (quarta-feira) – Toronto Raptors x Miami Heat – 21h30 (ESPN)

24/02 (quarta-feira) – Los Angeles Lakers x Utah Jazz – 0h (ESPN)

25/02 (quinta-feira) – Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers – 21h (SporTV 2)

25/02 (quinta-feira) – New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks – 23h30 (Band e SporTV 2)

26/02 (sexta-feira) – Indiana Pacers x Boston Celtics – 21h30 (ESPN)

26/02 (sexta-feira) – Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN)

27/02 (sábado) – New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs – 20h (SporTV 2)

27/02 (sábado) – Dallas Mavericks x Brooklyn Nets – 22h30 (ESPN)

28/02 (domingo) – Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks – 17h30 (ESPN)

28/02 (domingo) – Chicago Bulls x Toronto Raptors – 20h (Band)

28/02 (domingo) – Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 22h (ESPN)

Março (6)

01/03 (segunda-feira) – Utah Jazz x New Orleans Pelicans – 22h (SporTV 2)

02/03 (terça-feira) – Denver Nuggets x Milwaukee Bucks – 22h (SporTV 2)

03/03 (quarta-feira) – Brooklyn Nets x Houston Rockets – 21h30 (ESPN)

03/03 (quarta-feira) – Golden State Warriors x Portland Trail Blazers – 0h (ESPN)

04/03 (quinta-feira) – Toronto Raptors x Boston Celtics – 21h (SporTV 2)

04/03 (quinta-feira) – Miami Heat x New Orleans Pelicans – 23h30 (Band e SporTV 2)

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

YouTube

Twitter

Facebook