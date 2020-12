Dia 08 de dezembro é comemorado Dia de Imaculada Conceição.

Essa data, por falta de previsão legal, não é um feriado nacional, porém o município conta com lei específica que trata sobre esse dia. De acordo com a lei municipal Nº 1.016/1995, que trata sobre feriados na cidade de Penedo, é feriado municipal. Órgãos públicos municipais não funcionarão nesse dia, exceto os que prestam serviços essenciais, como: UPA, limpeza pública, Sec. de Saúde e etc. Já o Comércio de Penedo abre em horário especial, das 08h às 14h.

Bancos deverão funcionar normalmente.

ARAPIRACA

No agreste, o centro de Arapiraca abrirá em horário normal, assim como o shopping principal da cidade.