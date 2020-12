Confira o top 10 das melhores séries de 2020 · .

Prestes a se encerrar, 2020 ficará marcado não só pela crise da pandemia, mas também por ter sido o “palco” de muitas séries marcantes para os fãs de cultura pop. Das elogiadas Better Call Saul e The Crown às surpresas I May Destroy You e O Gambito da Rainha (2020), o site Metacritic listou as dez produções mais elogiadas pelos críticos neste ano.

Até a publicação deste texto, o Metacritic tinha analisado 51 listas de “melhores do ano” feitas por especialistas dos principais veículos de imprensa dos Estados Unidos, como as revistas Variety e The New Yorker, e o jornal Washington Post.

O site tem um sistema próprio que ranqueia os títulos de acordo com as colocações nos rankings publicados nestes portais. A primeira colocada soma três pontos; a segunda, dois. As escolhidas da terceira à decima posição recebem um ponto cada.

A primeira colocada da relação é I May Destroy You, um dos principais sucessos da HBO em 2020. Criada por Michaela Coel, a produção que quase foi parar na Netflix foi a primeira colocada em 16 rankings realizados pelos críticos. De acordo com o sistema de métrica do site, a posição lhe rendeu 71 pontos, quase o dobro da segunda colocada, Better Call Saul (38).

O “modesto” segundo posto para o derivado de Breaking Bad (2008-2013), figurinha carimbada nas premiações da TV, não deixa de surpreender. A exibição de sua quinta temporada rendeu muitos elogios da crítica especializada, que a descreveu como uma das melhores de sua história até agora.

Nas palavras de Darren Franich, da aclamada revista Entertainment Weekly, o protagonista de Better Call Saul, Bob Odenkirk, brilha mesmo depois de 12 anos interpretando o mesmo personagem. “Odenkirk continua encontrando novos tons bobos de carisma e desespero para Jimmy.”

Netflix se mantém no bolo

Depois de ficar de fora da relação de 2018 e retornar com maestria no ano passado, a Netflix consegui se manter no bolo mesmo protagonizando tantos cancelamentos em 2020.

A participação da gigante do streaming na lista das dez melhores começa com o fenômeno O Gambito da Rainha, que fecha o louvável top 3 com a terceira posição. A produção estrelada por Anya Taylor-Joy foi eleita a preferida por quatro veículos e mostrou que não se tornou a minissérie mais vista da Netflix por acaso.

BoJack Horseman (2014-2020), que encerrou sua jornada com a exibição da última parte da sexta temporada, e The Crown, que voltou a ser destaque ao finalmente abordar as histórias da princesa Diana (1961-1997) e de Margaret Thatcher (1925-2013), completam a participação da Netflix na relação.

As surpresas ficam para What We Do in the Shadows, série de comédia baseada no filme homônino de 2014, e Ted Lasso, única produção da Apple TV+ a aparecer na relação. Normal People, que chamou a atenção por inúmeras cenas quentes, também conquistou um lugar no top 10.

Confira abaixo a lista completa das dez séries mais bem avaliadas de 2020 pela crítica norte-americana. (Entre parênteses, o . indica onde essas produções estão disponíveis no Brasil).

1) I May Destroy You (HBO);

2) Better Call Saul (Netflix);

3) O Gambito da Rainha (Netflix);

4) What We Do in the Shadows (Fox Premium);

5) Mrs. America (Fox Premium);

6) Normal People (Starzplay);

7) Ted Lasso (Apple TV+);

8) BoJack Horseman (Netflix);

9) Better Things (Fox Premium);

10) The Crown (Netflix)