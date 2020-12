Confira os pagamentos da semana do auxílio emergencial

Na semana de Natal, serão feitos novos pagamentos do auxílio emergencial. Atualmente, a Caixa Econômica Federal (CEF) está pagando as últimas parcelas aos beneficiários. O calendário foi iniciado na última segunda-feira (21).

Ontem, a Caixa pagou a última parcela do programa para beneficiários nascidos em setembro. Esse grupo poderá fazer o saque em espécie a partir do dia 20 de janeiro de 2021. Também ontem, foi feito o pagamento para beneficiários do Bolsa Família. O pagamento para esse grupo foi feito para quem tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8.

Nesta terça-feira (22), o pagamento da quarta parcela de R$ 300 do auxílio será feito para quem tem o NIS terminado em 9. Quarta-feira (23), o pagamento será feito para quem tem o NIS terminado em 0, finalizando esse cronograma.

Também quarta-feira (23), o pagamento do auxílio, de R$ 600 ou de R$ 300, variando de acordo com quando o programa começou a creditar o dinheiro, será feito aos beneficiários nascidos em outubro. Esse grupo poderá fazer o saque em espécie a partir do dia 22 de janeiro.

No dia 11 de dezembro, o Ministério da Cidadania liberou o pagamento para mais 1,2 milhão de pessoas. Neste grupo, há tanto beneficiários que receberão as cinco parcelas de R$ 600 de uma vez quanto quem receberá uma parcela da prorrogação.

Por causa das festas de fim de ano, apenas esses pagamentos serão feitos essa semana. O restante dos pagamentos acontecerá semana que vem. O pagamento de todos os beneficiários do auxílio emergencial será finalizado dia 29 de dezembro. Mas o saque continuará sendo liberado até dia 27 de janeiro.