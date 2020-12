Confira os realities do próximo ano · .

Após um ano repleto de barracos, romance e competição nos reality shows nacionais, os fãs do gênero televisivo já contam as horas para voltarem a espiar as aventuras dos participantes destas atrações. Por isso, o . preparou uma lista com os formatos que o público pode esperar em 2021.

Na Globo, janeiro contará com a estreia do Big Brother Brasil 21, no dia 25, e o The Voice +, competição musical para talentos a partir dos 60 anos, no dia 17. Daniel, Claudia Leitte, Ludmilla e Mumuzinho estão confirmados como os jurados da edição com cantores mais maduros que será apresentada por André Marques. Novas temporadas do The Voice Brasil e Mestre do Sabor também estão previstas para o novo ano.

Na Record, edições inéditas de A Fazenda, Power Couple Brasil, Canta Comigo, Canta Comigo Teen, Dancing Brasil, Game dos Clones, Top Chef Brasil e The Four estão previstas para 2021. O inédito A Ilha, anunciado em 2020, mas adiado por causa da pandemia, também segue nos planos da emissora.

Os fãs do SBT podem esperar, em fevereiro, a estreia do Bake Off Celebridades, com nove episódios. No segundo semestre, uma nova temporada da competição de confeitaria será apresentada. Apresentado por Chris Flores e Carlos Bertolazzi, o Fábrica de Casamentos segue suspenso até a chegada da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

O Esquadrão da Moda segue na mesma situação do programa de casamentos e deve retornar, em formato de temporada, só após a volta a normalidade. A emissora destaca que também estuda “outros formatos para entrar nos espaços dos produtos impossibilitados de gravarmos sob essas condições”.

No próximo ano, João Kleber entrará na lista de apresentadores de realities com uma nova atração na RedeTV!. Segundo a emissora, a atração será gravada “em um cenário paradisíaco no litoral de São Paulo, e participantes confinados disputarão provas de sorte e resistência para conquistar o prêmio final”.

A Band deseja retomar o formato tradicional do MasterChef Brasil, “mas ainda não há uma definição devido à pandemia”. No dia 4 de janeiro, os telespectadores do canal passarão a acompanhar o Largados e Pelados: A Tribo, spin-off do reality de sucesso da TV por assinatura.

TV por assinatura e streaming

Sucesso na TV por assinatura, a MTV planeja uma nova temporada do De Férias com o Ex para o próximo ano. O reality de pegação confina um grupo de jovens em um local paradisíaco e, a cada episódio, um ex-affair aparece na atração para acertar as contas do passado.

Sem data definida, a versão nacional do Largados e Pelados será produzida pela Discovery. O . chegou a ter acesso ao anúncio de casting (seleção de elenco) nas redes sociais, e o canal por assinatura informou que a seleção “terá início em breve”.

O Soltos em Floripa, formato do Prime Video que virou caso de Justiça, foi renovado para a segunda temporada. No entanto, a nova leva de episódios ainda não conta com previsão de lançamento no streaming da Amazon.

A Netflix não respondeu a reportagem sobre os realities previstos para o próximo ano.

