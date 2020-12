Confira quais foram as 10 melhores séries de 2020

E aí, quais foram as melhores séries de 2020?

O ano de 2020 trouxe diversos problemas para o mundo com a pandemia do coronavírus. Tudo se reconfigurou e, no entretenimento, não foi diferente. Diversas produções foram afetadas para evitar a propagação da covid-19 e outras surgiram criativamente das limitações que eram impostas.

Querendo ou não, um ano atípico como este vai ficar na história da televisão (e do mundo). Mas é claro que muitas séries também acabaram se destacando positivamente com suas estreias em 2020. Indo além dos problemas, essas produções conseguiram manter os espectadores na frente das mais variadas telas por muitas horas e garantiram que todos se envolvessem em tramas interessantes.

Nesta lista, veremos algumas das séries que mais se destacaram neste ano. Entre todos os gostos, tipos e formatos, essas produções trouxeram, em alguma medida, um pouquinho de alegria para o público.

Confira as melhores séries de 2020 (na nossa opinião).

1. O Gambito da Rainha

(Reprodução)Fonte: Netflix

O Gambito da Rainha cativou muito os assinantes da Netflix. Muitos que nem conheciam a história de Elizabeth Harmon, uma das maiores enxadristas da história, foram agraciados com a trama. O elenco, encabeçado por Anya Taylor-Joy, também é um dos responsáveis pelo sucesso. Além de ser uma das melhores surpresas de 2020, a minissérie se tornou a mais assistida da Netflix de todos os tempos!

2. Ratched

(Reprodução)Fonte: Netflix

Com a Sarah Paulson de protagonista já podemos garantir um bom público. No entanto, a minissérie Ratched consegue ir além com seu excelente desenvolvimento narrativo e composição cuidadosa. A direção de arte também é muito chamativa e ajudou a gerar um interesse grandioso por parte da audiência. A famigerada enfermeira de Um Estranho no Ninho não poderia deixar de receber uma produção tão interessante quanto essa.

3. The Boys

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

The Boys estreou em 2019, mas foi neste ano, com o lançamento de sua 2ª temporada, que o sucesso foi sacramentado de vez. Por ser a série mais assistida do Amazon Prime Video, até um spin-off já foi encomendado. E tudo isso é muito merecido, pois a produção tem um roteiro criativo que trabalha com questões muito pertinentes aos dias atuais, subvertendo muitos valores e narrativas de super-heróis. Já estamos ansiosos para a 3ª temporada.

4. The Mandalorian

(Reprodução)Fonte: Disney+

Outra série que também foi lançada no ano passado e tem chamado muito a atenção do público é The Mandalorian. A 2ª temporada está sendo exibida no Disney+ e garantindo bons índices de audiência. A trama, centrada no universo Star Wars, aposta em novos personagens que acrescentam nuances interessantes ao enredo da franquia (Baby Yoda, nós te amamos!). Produção fundamental para quem é fã!

5. I May Destroy You

(Reprodução)Fonte: HBO

Considerada por muitos como uma obra-prima, I May Destroy You, da HBO, desenvolvida por Michaela Coel, comoveu a audiência com seus episódios. Os eventos retratados são bastante chocantes, tendo em vista os elementos atuais abordados. E tudo é amarrado de um jeito delicado, mas sem perder a profundidade necessária para se debater questões tão contundentes.

6. Desalma

(Reprodução)Fonte: Globoplay

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, a série Desalma, do Globoplay, aumentou consideravelmente o número de assinantes do streaming. A produção investe em dramas familiares e eventos ocorridos no passado que estão diretamente ligados a possíveis maldições vindas de uma bruxa que quer justiça. Destaque para as atuações de Cássia Kis e Cláudia Abreu.

7. Schitt’s Creek

(Reprodução)Fonte: CBC

O Emmy Awards deste ano resolveu premiar a comédia Schitt’s Creek em categorias muito importantes, incluindo Melhor Série de Comédia. A última temporada, exibida neste ano, trouxe ao público desfechos muito criativos para os personagens, além de boas doses de humor na medida certa. E em um ano como 2020, o que mais precisamos é nos divertir.

8. The Great

(Reprodução)Fonte: Hulu

Embarcando em mais uma trama de época, The Great, do Hulu, reimagina o desenvolvimento de Catarina, a Grande, em uma época na qual as mulheres, por mais que tivessem ideias firmes, não eram tão levadas em consideração. O design de produção foi uma das coisas mais chamativas da série, que é protagonizada por Elle Fanning em brilhante atuação. A série merece ser vista para conhecer essa figura histórica tão importante.

9. Succession

(Reprodução)Fonte: HBO

Outra produção que abocanhou diversos prêmios importantes no Emmy Awards de 2020, incluindo Melhor Série Dramática, é Succession. Exibida na HBO, atualmente conta com três temporadas repletas de conflitos interessantes. A trama envolve uma família que tem suas próprias disputas internas, enquanto o patriarca está em uma situação complexa de saúde.

10. The Good Lord Bird

(Reprodução)Fonte: Showtime

Por fim, vale citar The Good Lord Bird, que traz uma atuação extremamente potente de Ethan Hawke. Na trama, ele vive o abolicionista John Brown, o qual tem cenas memoráveis e marcantes ao longo da narrativa. A produção é uma adaptação do romance de James McBride, que mostra alguns conflitos decorrentes do período escravagista.

E, para você, quais foram as melhores séries de 2020?