Confira quais são os 10 melhores animes de ação para assistir

A ação é um elemento que muitos fãs amam em um anime. Não à toa, os animes de ação são alguns dos mais procurados dentro do universo das séries animadas. Afinal, não só eles empolgam como surpreendem muito!

Essa combinação interessante entre animes e ação forneceu cenas memoráveis em diversos aspectos e, os responsáveis pelas produções, cientes disso, estão sempre encontrando novas maneiras de surpreender os espectadores com novas lutas e explosões.

E até mesmo um anime focado na comédia pode trazer um pouco mais de dramaticidade quando leva suas cenas de ação a sério. Nesta lista, portanto, veremos os melhores animes de ação e também os mais populares entre os usuários que se cadastraram no site MyAnimeList.

Lembrando que boa parte deles está disponível em plataformas de streaming (apontaremos em quais no texto quando for o caso).

Confira:

10. Mirai Nikki

(Reprodução)Fonte: Chiba TV

Também conhecido no Brasil como Diário do Futuro, o anime apresenta Yukiteru e Yuno Gasai, que precisam se proteger de armadilhas que nunca parecem ter fim. Usando dispositivos gerais que podem prever, de alguma forma, o futuro, talentos especiais e suas inteligências, eles se envolvem em uma batalha tensa e sangrenta pela supremacia total.

9. Hunter X Hunter

(Reprodução)Fonte: Nippon TV

Criado por Yoshihiro Togashi, o mesmo de Yu Yu Hakusho, Hunter X Hunter é uma obra que cativou milhares de pessoas no mundo todo. A trama aborda Gon Freecss, que sai em uma jornada com o objetivo de encontrar seu pai, Ging, se tornando um caçador profissional e encontrando amigos ao longo do caminho que lhe ajudam a enfrentar diversas ameaças perturbadoras.

8. Code Geass: Lelouch Of The Rebellion

(Reprodução)Fonte: MBS

A trama de Code Geass: Lelouch of the Rebellion aborda um mundo completamente distorcido. Após um encontro com uma garota misteriosa de cabelo verde, o protagonista, Lelouch Vi Britannia, de repente se encontra com a capacidade de controlar qualquer pessoa com quem possa fazer contato visual.

Utilizando esse poder, ele desenvolve um plano para se libertar e também vingar sua família. Duas temporadas estão disponíveis na Netflix.

7. Naruto

(Reprodução)Fonte: TV Tokyo

Há ainda quem diga que os animes atuais não teriam o mesmo sucesso se não fosse a obra de Masashi Kishimoto. A fórmula que mistura amizade e luta foi trazida para o mundo dos ninjas, no qual conhecemos um órfão que se esforça de todas as maneiras para conquistar seus objetivos.

Com isso, os espectadores passam a assisti-lo tentando se tornar um dos melhores ninjas de sua vila na esperança de um dia atingir o nível de Hokage. Lutas épicas, poderes incríveis, romances e relações dramáticas não poderiam faltar.

O anime pode ser visto na Netflix.

6. My Hero Academia

(Reprodução)Fonte: MBS/YTV

Seguindo os passos de diversas séries famosas, em My Hero Academia vemos um pouco mais sobre o mundo dos super-heróis. Na trama, cerca de 80% da sociedade foi contemplada com habilidades diversas conhecidas como Quirks. Para driblar elementos problemáticos, conhecemos os personagens principais e seus objetivos nos tão almejados cursos de super-heróis.

5. Tokyo Ghoul

(Reprodução)Fonte: Tokyo MX

Neste anime, a humanidade está em conflito constante com uma raça que se alimenta de corpos humanos, também conhecida como Ghouls. Embora essas criaturas possam parecer exatamente como seres humanos, eles têm a necessidade biológica de consumir suas carnes. É a partir daí que conhecemos Kaneki Ken, um estudante universitário comum que acaba sendo transformado nessa entidade perversa.

4. One-Punch Man

(Reprodução)Fonte: TV Tokyo

Com elementos de comédia, o anime apresenta um protagonista que treina intensamente para se tornar uma das figuras mais poderosas do mundo, capaz de derrotar qualquer inimigo com apenas um soco. Muitas lutas podem ser acompanhadas pelos espectadores.

A série está disponível na Netflix.

3. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

(Reprodução)Fonte: MBS

Mesclando alquimia e elementos fantásticos em meio a uma época remota, conhecemos os personagens principais de Fullmetal Alchemist: Brotherhood lidando com diversos desafios e outras armadilhas. Na trama, há vários elementos interessantes de animes de ação, como o desenvolvimento das relações interpessoais e batalhas extremamente cativantes.

O anime pode ser visto no streaming da Netflix.

2. Sword Art Online

(Reprodução)Fonte: Tokyo MX

Quando lançado em 2012, Sword Art Online fez um grandioso sucesso. A trama aborda um jogo virtual e os conflitos que se desenvolvem quando pessoas do mundo real acabam sendo presas dentro da plataforma digital. Precisando lutar por suas vidas, os protagonistas precisam vencer o jogo para poder se libertar.

O anime está disponível na Netflix.

1. Attack on Titan

(Reprodução)Fonte: MBS/NHK TV

Um dos animes de ação mais populares dos últimos anos é Attack on Titan, que é situado em um universo distópico no qual gigantes devoradores de humanos, conhecidos como Titãs, vagam pela Terra. Para proteger seus semelhantes, um grupo de humanos desenvolve diversas habilidades para derrotá-los.