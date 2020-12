Confira quais são os celulares mais aguardados de 2021

O ano de 2020 foi bastante atípico em todas as áreas, com a pandemia do novo coronavírus atrapalhando planos e adiando alguns projetos. Mas a necessária distância social a que fomos submetidos não atrasou tanto assim o progresso tecnológico, e ainda podemos esperar algumas novidades para 2021 que vão surgindo no horizonte.

Porém, é bom já ter em mente desde já que não esperamos muitas novidades incríveis no setor de telefonia móvel. É muito provável que a maior parte das empresas traga apenas novas gerações de seus modelos já anunciados neste e em anos anteriores, com melhorias e um ou outro novo recurso.

Mesmo assim, vale a pena conferir abaixo a lista de smartphones mais aguardados de 2021. Claro que muitos deles podem acabar chegando com nome diferente, mas a ideia é apontar o que podemos esperar de novo nas próximas gerações da linhas que já conhecemos, além de ver algumas novas apostas.

Galaxy Z Flip 2/3

O Galaxy Z Flip deve ganhar sucessor ainda melhor em 2021 (Imagem: Canaltech)

O sucessor do Galaxy Z Flip deve chegar ainda no primeiro trimestre de 2021, com algumas pequenas melhorias a um já ótimo celular dobrável estilo “estojo de maquiagem”. Há poucos rumores sobre o dispositivo ainda, e entre as apostas que já saíram por aí estão tela com taxa de atualização de 120 Hz e display externo até 3x maior que o da primeira geração. O nome também pode ser Galaxy Z Flip 2 ou Z Flip 3.

Galaxy Z Fold FE

Linha Galaxy Z Fold deve ter versão mais acessível no ano que vem (Imagem: Divulgação/Samsung)

Quando falamos em Samusng, podemos esperar grandes novidades em celulares com tela dobrável para os próximos anos. A empresa já aposta nos modelos em que ainda pode trazer bastante coisa diferente a partir de agora, em vez de apenas melhorar o que deu certo na década passada.

A linha Galaxy Z Fold promete bastante novidade para 2021, segundo os rumores. Talvez o mais aguardado seja o modelo FE, que seria o Z Fold 2 mais acessível e construído com o que “os fãs pediram”. O que empolga é o fato de a tecnologia dobrável começar a chegar a uma parcela maior de usuários, mas ainda não se sabe quais cortes de custos a Samsung faria no modelo.

O Galaxy Z Fold 3, por sua vez, pode ser o primeiro modelo da marca a trazer câmera de selfies sob a tela, além de ter design mais fino e leve, característica possivelmente compartilhada com o Z Fold FE.

Motorola Edge 2 e Moto G ‘Nio’

Ainda não há muita informação sobre sucessor do Motorola Edge (Imagem: Reprodução/PhoneArena)

Pouco se sabe sobre o sucessor do Motorola Edge, e não há rumores nem mesmo sobre a fabricante manter a linha para o ano que vem. É certo que a empresa vai ter um celular topo de linha com o recém-lançado Snapdragon 888.

A Motorola confirmou durante o Snapdragon Tech Summit que tem planos de lançar um Moto G com plataforma Snapdragon série 800 no ano que vem. Segundo alguns rumores, seria o aparelho de codinome Nio, que teria Snapdragon 865 ainda e taxa de atualização da tela diferente de todos os outros modelos, em 105 Hz. Mas fique seguro que há um modelo com o chipset premium mais recente da Qualcomm em desenvolvimento nos corredores da companhia.

Motorola Razr 2

Motorola prepara segunda geração de seu Razr (Imagem: Canaltech)

A segunda geração do dobrável da Motorola também deve chegar ao mercado em 2021. O nome Razr 2 ainda não é oficial, e há poucas informações sobre o dispositivo por aí. Segundo Ross Young, diretor-executivo da DSCC e analista de displays, pouca coisa vai mudar no que diz respeito à tela, com a interna de 6,2 polegadas e display externo também semelhante ao modelo de primeira geração. A boa notícia é que isso deve ajudar a baixar o preço inicial do celular.

iPhone 13

Apple possivelmente manterá quatro modelos de iPhone em 2021 (Imagem: Divulgação/Apple)

Goste ou não, a próxima geração de celulares da Apple ainda é uma das mais aguardadas do ano. Pouco se sabe sobre o suposto iPhone 13, e um dos poucos rumores fala apenas na possibilidade de uma versão de 1 TB de armazenamento finalmente ser oferecida pela Maçã. De resto, podemos esperar pouca mudança, visto que o pessoal em Cupertino passou a adotar uma estratégia de não mudar muito em time que está ganhando.

Xiaomi Mi 11

Supostos Xiaomi MI 11 (Imagem: Reproduçaõ/Digital Chat Station/Weibo)

O aguardado novo top de linha da Xiaomi já foi confirmado como um dos primeiros a sair com Snapdragon 888 durante o Snapdragon Tech Summit. O sucessor do Mi 10 deve trazer suporte à recarga de 55 W e melhorias em processador e câmeras, principalmente.

Moto G10

Moto G10 Play levaria sensor de digitais para a lateral (Imagem: reprodução/OnLeaks)

Pouco se sabe sobre a linha Moto G10, até porque a G9 chegou há pouco tempo. Uma suposta imagem do Moto G10 Play apareceu na internet no começo de novembro, com visual bastante parecido com o do G9 Play, exceto pelo leitor de impressão digital, deslocado para a lateral.

Fato é que atualizações da linha Moto G são sempre muitíssimo aguardadas, e não será diferente com a próxima geração, cujos primeiros rumores devem começar a pipocar logo mais.

Redmi Note 10

Redmi Note 9 chinês pode ser lançado como Redmi Note 10 globalmente (Imagem: Divulgação/Xiaomi)

Já saíram alguns boatos sobre a linha intermediária mais popular da Xiaomi — e que rivaliza bastante com a Moto G aqui no Brasil. No fim das contas, parece que eram os modelos que acabaram saindo como Redmi Note 9 na China, com suporte a 5G e tudo. Não descartamos a possibilidade de a empresa globalizar esses aparelhos como Redmi Note 10. Mas, até que alguma informação oficial apareça, tudo pode acontecer.

LG “Project B”

Por fim, temos uma possibilidade de as telas enroláveis chegarem ao mercado no ano que vem. Entre as várias empresas que já confirmaram ter projeto do tipo, a LG parece uma das mais próximas de trazer um desses celulares comercialmente em 2021. Não há ainda um nome oficial para o aparelho, que tem sido chamado internamente de Project B e faz parte da mesma linha do Wing, celular com tela que gira lançado este ano.

Claro que existem vários modelos esperados por fãs de diferentes marcas. O Galaxy S21 certamente é o preferido de muita gente, bem como o OnePlus 9 e o esperadíssimo top de linha da Nokia, que não saiu em 2020. Mas aqui nesta lista tentamos dar foco em celulares com alguma novidade ou que fazem parte de linhas muito populares entre os fãs.

E na sua opinião, quais é/são o(s) smartphone(s) mais aguardado(s) de 2021? Deixe sua impressão nos comentários.

