Confirmado: Christian Bale será vilão de Thor: Amor e Trovão

Confirmado! Christian Bale, o eterno Batman da trilogia Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, se juntará aos estúdios Marvel em Thor: Amor e Trovão. A grande novidade, anunciada nessa quinta-feira (10), durante o Disney Investor Day 2020, é que, no longa, o ator viverá o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

Dirigido por Taika Waititi, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2020 por Jojo Rabbit e responsável por Thor: Ragnarok, Thor: Amor e Trovão se concentrará na transferência do trono para Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Em 2017, Bale havia esfriado os ânimos daqueles que esperavam por seu retorno ao mundo dos super-heróis. Felizmente, parece que ele mudou de ideia.

“Não tenho interesse nisso. Além do mais, não me lembro de um único filme do tipo ao qual eu tenha assistido, tirando os que protagonizei e os da saga Superman com Christopher Reeve”, disse na época.

Christian Bale interpretará Gorr, o Carniceiro dos Deuses em Thor: Amor e Trovão.Fonte: Reprodução

Afinal, quem é Gorr?

Nos quadrinhos, após a morte de sua família, Gorr acreditava que os deuses não poderiam existir. Ao descobrir o contrário, ele jurou matá-los como punição por permitirem que tragédias acontecessem com pessoas aparentemente inocentes.

Para quem acha que a presença do personagem nas telinhas é inédita, Brad Winderbaum, produtor-executivo de Thor: Ragnarok, já havia revelado em 2017 que sua essência estava na vilã Hela, interpretada por Cate Blanchett.

“Muito do design de Hela é uma combinação das primeiras coisas de Jack Kirby, especialmente do conjunto de poderes do vilão Gorr, capaz de manifestar um número infinito de armas”, contou Brad.

Agora, está na vez de a própria inspiração ficar sob os holofotes – ou relâmpagos, como você desejar. A estreia de Thor: Amor e Trovão está prevista para 11 de fevereiro de 2022.