CONFIRMADO! Dezembro terá mais 2 datas de saque do auxílio emergencial

Está confirmado. Os beneficiários do auxílio emergencial, que já receberam o valor em conta poupança social digital, mas ainda estão aguardando o saque, a Caixa Econômica Federal liberou um calendário específico para para retiradas do benefício.

Segundo informações da CAIXA, o dinheiro será liberado aos beneficiários de dois meses de uma só vez, em alguns casos. Segundo informações da instituição financeira, a medida busca acelerar o acesso dos brasileiros aprovados ao dinheiro em espécie.

Desde o dia 1º de dezembro, os beneficiários aniversariantes no mês de outubro já podem sacar a 6ª e a 7ª parcela do auxílio. Os nascidos em novembro e dezembro terão os valores dos Ciclo 3 e 4 disponíveis no sábado, 05 de dezembro.

A Caixa vai liberar o último saque de 2020 para os nascidos em janeiro e fevereiro no dia 19 de dezembro, sábado. Este pagamento inicia o calendário de saques da 8ª e 9ª parcela, os Ciclos 5 e 6.

Os demais beneficiários só poderão sacar o valor destes Ciclos em janeiro de 2021.

Veja o calendário

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

Quantas parcelas irei receber?

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

