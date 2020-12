Congresso começa a analisar orçamento de 2021

O Congresso Nacional Brasileiro começou nesta manhã a analisar o projeto do orçamento de 2021 apresentado pelo Ministério da Economia. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da equipe de Jair Bolsonaro, fixa os gastos e prevê a receita da União para o ano seguinte.

Desta vez, o projeto de lei anual que é discutido no Congresso definiu que o salário mínimo sairá de 1045 reais e chegará 1088. O aumento, referente apenas à inflação ao longo deste ano, é de 4,1%.

Na proposta de LDO (PLN 9/20), o Poder Executivo fixou como meta fiscal um déficit primário de R$ 247,1 bilhões e indicou que o salário mínimo poderá atingir R$ 1.088 em janeiro. Deputados e senadores fizeram sugestões ao Anexo de Metas e Prioridades.

O relator, senador Irajá (PSD-TO), fez alterações. Entre elas, o parecer limita os gastos temporários no próximo ano às despesas correntes inadiáveis enquanto não houver Orçamento. A proposta de lei orçamentária (PLN 28/20) ficará para o ano que vem.

Outros projetos analisados pelo Congresso hoje

A pauta do Congresso traz mais dois textos nesta quarta. O PLN 29/20 inclui R$ 2,84 bilhões para cobrir obrigações com organismos internacionais. O PLN 41/20 incorpora R$ 4 bilhões para compensar entes federativos por perdas em razão da Lei Kandir.

