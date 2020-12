conheça o clube que Ronaldo Fenômeno sonha em levar à Champions

Há mais de dois anos como dono e presidente do Real Valladolid, Ronaldo Fenômeno tenta fazer o time superar resultados discretos no campo para poder alcançar seus grandes planos para o clube.

“O objetivo é crescer, nos estabilizar na primeira divisão. Em cinco anos, lutar para nos classificar à Uefa Champions League”, falou o brasileiro no “World Football Summit”, em Madrid, em setembro de 2019. “Uma vez que consigamos ficar na primeira [divisão], reestruturar o clube e fazer tudo o que planejamos, o normal é que lutemos por um lugar na Champions. Agora assusta, mas por que não pensar grande?”

As metas envolvem também a aquisição do Estádio Municipal José Zorrilla. O local tem capacidade para 27.618 pessoas, e Ronaldo planeja o transformar em uma arena, que seria batizada de Valladolid Arena, para 40 mil pessoas.

Desde que o ex-atacante assumiu o controle, em setembro de 2018, o time, que estava voltando à elite após quatro anos na segunda divisão, se manteve em LaLiga em 2018-19 com o 16º lugar, com quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Já em 2019-20, o desempenho foi superior, com uma 13ª colocação, algo que não acontecia desde 2002-03.

Na atual campanha, a briga, ao menos por enquanto, segue para fugir do rebaixamento, mas o time tem mostrado uma melhora nos últimos resultados. Depois de ter começado o Campeonato Espanhol com cinco derrotas e três empates, ficando isoladamente na lanterna após oito rodadas, a equipe somou três vitórias, duas igualdades e um revés nas seis rodadas seguintes.

Hoje, o Valladolid aparece na 18ª posição, a primeiro dentro da zona de rebaixamento, mas soma 14 pontos, dois a menos do que o Getafe, que aparece em 11º. Seu próximo desafio – e a chance de conseguir um enorme embalo – será nesta terça-feira, quando recebe o Barcelona às 18h (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

Mas quem são os principais nomes do time de Ronaldo?

Ronaldo segura uniforme do Valladolid em cerimônia na prefeitura Real Valladolid/Twitter

No banco de reservas está o treinador Sergio, que chegou na reta final da segunda divisão em 2017-18, conseguiu cinco vitórias em oito jogos e levou os times aos playoffs para conseguir o acesso. O ex-meio-campista de 44 anos também dirigiu anteriormente o Espanyol entre 2014 e 2015. Como atleta, ele ficou um bom tempo na equipe catalã e no Deportivo La Coruña.

Para esta temporada, o treinador viu o clube fazer sua compra e sua venda mais caras na história. Enquanto o zagueiro Mohammed Salisu foi negociado por 12 milhões de euros com o Southampton, chegou o atacante Shon Weissman por 4 milhões de euros junto ao Wolfsberger. Os valores são do site Transfermarkt.

O israelense de 24 anos foi o artilheiro da última edição do Campeonato Austríaco ao marcar 30 gols em 31 jogos. Quem mais se aproximou foi Patson Daka, do Red Bull Salzburg, com 24 gols. Em sua atual equipe, Weissman soma apenas dois gols, um a menos do que Marcos André, o Maranhão, que é o artilheiro da equipe em LaLiga. O brasileiro de 24 anos está desde 2015 na Espanha e defendeu o Mirandés por empréstimo na última temporada, tendo somado 12 gols na segunda divisão em 2019-20.

Na última temporada, o goleador foi Sergi Guardiola, que marcou oito vezes e está desde o começo de 2019 no clube, mas não tem relação com o Barcelona, apesar de compartilhar o sobrenome com uma lenda dos catalães. Porém, o mesmo não se pode dizer do goleiro Jordi Masip, de 31 anos, que foi revelado pelo Barcelona e pelo qual disputou quatro partidas antes de ir ao Valladolid no meio de 2017, sendo titular desde sua chegada. Agora, ele tentará parar sua antiga equipe para fazer com que a atual saia da zona de rebaixamento.

Um passo de cada vez para o clube que sonha com a Champions.