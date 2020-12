conheça outros jogadores que unem Palmeiras e Libertad, rival na Libertadores

Após uma classificação imponente diante do Delfin (EQU), o Palmeiras iniciará nesta terça-feira (08) mais um passo importante em busca da sonhada reconquista da América. Diante do Libertad (PAR), o Verdão abre as quartas de final da Conmebol Libertadores.

O jogo, que será realizado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 21h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo do FOX Sports e acompanhamento em tempo real, com vídeos de lances e gols, do ESPN.com.br.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A partida no Paraguai será especial para um nome do elenco: Gustavo Gomez. Será a primeira vez que o zagueiro enfrentará a equipe onde foi revelado. O defensor teve sua primeira chance como profissional pela equipe de Assunção em 2012, um ano após chegar ao elenco principal.

“Tenho muitos amigos lá, pessoas que trabalham lá. Comecei no Libertad. Agradeço muito pelo que fizeram por minha carreira, me ajudaram muito. Sempre falo com os companheiros, tenho os amigos da seleção também. Vai ser um jogo especial, mas estou muito focado”, disse o zagueiro antes de reencontrar a equipe onde conquistou o Clausura de 2012 e o Apertura de 2014 no Campeonato Paraguaio.

Gustavo Gómez disputa lance em sua passagem pelo Libertad (PAR) Getty Images

Uma das referências da equipe, o zagueiro de 27 anos não é o único que atuou pelos dois clubes na história.

Integrante de um elenco histórico do Palmeiras pelas conquistas do Paulistão e do Campeonato Brasileiro de 1994, o paraguaio Gato Fernández também repetiu o feito, tendo atuado pela equipe de Assunção entre 1987 e 1988.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Outros nomes que fizeram marcaram suas pesagens pelo Palmeiras na década de 90 também vestiram as cores do Libertad como zagueiro Rivarola e o lateral-direito Arce, ambos campeões da Libertadores pelo Verdão.

Estes não foram os únicos atletas em comum nas histórias de Palmeiras e Libertad. Além deles, O zagueiro Adalberto Román, o volante Eguren e o meia Mendieta fizeram carreira nas equipes de São Paulo e Assunção.

Mendieta e Egure defenderam o Palmeiras no Brasil Cesar Greco/Flickr Palmeiras

Palmeiras e Libertad abrem as quartas de final da Conmebol Libertadores nesta terça-feira (08), no Estádio Defensores del Chaco. A partida de volta está marcada para o próximo dia 15, às 21h30, no Allianz Parque.