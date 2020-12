conheça todos os times classificados ao mata-mata; sorteio é na próxima segunda

Nesta quinta-feira (10), após uma rodada final cheia, foram conhecidos os 32 clubes que avançaram ao mata-mata da Europa League. Ao todo, 24 clubes que já disputavam a competição mais os oito clubes vindos da Champions League.

Veja abaixo os 32 clubes que irão disputar a fase eliminatória da Europa League:

Roma, Young Boys, Arsenal, Molde, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Rangers, Benfica, PSV, Granada, Napoli, Real Sociedad, Leicester City, Braga, Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, Royal Antuérpia, Tottenham, Dinamo Zagreb, Wolfsberger, Hoffenheim, Estrela Vermelha, Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Ajax, Krasnodar, Club Brugge, Dínamo de Kiev e Manchester United.

Das principais ligas europeias, a Inglaterra lidera em número de participantes na fase eliminatória da competição. Ao todo, quatro times. Manchester United, que veio da Champions League, Tottenham, Arsenal e Leicester.

Em seguida, vem a Itália, com três. Napoli, Roma e Milan. Os três clubes avançaram na primeira colocação de seus grupos.

Por fim, Espanha, com Villarreal e Real Sociedad, Portugal, com Benfica e Braga, e Alemanha, com Hoffenheim e Bayer Leverkusen, tem dois representantes cada.

Atual campeão e maior vencedor da Europa League, o Sevilla avançou em segundo em seu grupo na Champions League e não disputará a competição nesta temporada.

Na próxima segunda-feira (14), na sede da Uefa, en Nyon, na Suíça, os confrontos da fase 16 avos serão sorteados. As partidas serão disputadas entre as semanas do dia 18 e 25 de janeiro.

A final da atual temporada será disputada no Estádio Gdánsk, na Polônia. A decisão está marcada para ocorrer no dia 26 de maio.