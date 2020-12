Conmebol anuncia datas e horários de jogos das quartas de final da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos jogos das quartas de final da Libertadores. A nova fase do torneio continental já tem início na próxima semana.

Entre os times brasileiros, os que seguem vivos são Palmeiras, Grêmio, Santos e Internacional. O Colorado, no entanto, ainda disputa as oitavas de final com o Boca Juniors. No jogo de ida, os argentinos levaram a melhor no Beira-Rio por 1 a 0.

Apesar de não haver uma definição entre Boca e Inter, as datas dos jogos de quem se classificar também foram anunciadas.

Confira as datas e horários dos jogos das quartas de final da Libertadores:

Libertad x Palmeiras

Ida: 8/12, 21h30 , no Defensores Del Chaco

Volta: 15/12, 21h30, no Allianz Parque

Grêmio x Santos

Ida: 9/12, às 19h15, na Arena do Grêmio

Volta: 16/12, às 19h15, na Vila Belmiro

River Plate x Nacional-URU

Ida: 10/12, às 21h30, no Libertadores da América

Volta: 17/12, às 21h30, no Gran Parque Central

Racing x Internacional ou Boca Juniors

Ida: 16/12, às 21h30, local a definir

Volta: 23/12, às 21h30, local a definir